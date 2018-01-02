США - Россия 3 января 2018: прямая онлайн-трансляция четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2018

2 Янв. 2018 2018-01-01T23:12:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой США. Победитель этой встречи выйдет в полуфинал, а проигравший досрочно завершит турнир в первом раунде плей-офф. Эту игру ждут очень сильно болельщики обеих команд. Встреча США - Россия пройдет 2 января 2018 года в американском Баффало. Однако в пересчете на московское время она стартует в 4 часа утра уже 3 января. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей игры. Статистика личных встреч США - Россия 3 января 2018 В прошлом году россияне и американцы играли между собой в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Наши уступили со счетом 3:4 в дополнительное время. Прогнозы на матч США - Россия 3 января 2018 Сборная США, по мнению букмекеров, фаворит предстоящего полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2018. Трансляция матча США - Россия 3 января 2018 Трансляция матча США - Россия 3 января 2018 года в прямом эфире на Первом канале, в 04:00 по московскому времени.