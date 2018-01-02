Cамые многообещающие медицинские исследования 2017 года. Часть 2

2 Янв. 2018 2018-01-02T16:32:24+03:00

Наступивший год будет лучше, чем предыдущий. Хотя бы потому, что в 2017-м ученые сделали множество многообещающих открытий в области медицины

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В первой части нашей подборки мы рассказали о доказанной пользе холестерина, реверсивном старении, о том, что витамин С оказался в 10 раз эффективнее многих противораковых лекарств, и почему ученые настаивают на пользе соли для человеческого организма. Сегодня читайте продожение - компиляцию новых научных потрясений 2017 года.

ДИАБЕТ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ

В прошлом году ученые смогли подтвердить ранние предположения о том, что риск развития диабета возможно предупредить. Как оказалось, это реально с помощью таких простых веществ, как витамин Д и Омега-6.

Исследование, итоги которого были опубликованы в октябре, обнаружило, что состояние детей, восприимчивых к диабету 1-го типа, улучшается по мере потребления витамина Д. Напомним, он вырабатывается под воздействием ультрафиолета, а также присутствует в жирной рыбе, сыре и яичных желтках.

Другой анализ, в котором были рассмотрены показатели 39 740 взрослых, подтвердил: потребление диеты, богатой Омега-6, может снизить риск развития диабета 2 типа на 35 процентов.

Витамин Д и омега-6 помогут снизить риск развития диабетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШАГ К РЕВЕРСИВНОМУ РАССЕЯННОМУ СКЛЕРОЗУ

Рассеянный склероз (MS) является аутоиммунным заболеванием, которое уже поразило около 2,3 миллиона человек во всем мире. Ученые из Института крови рака в Колорадо и Госпиталя Святого Люка в Денвере установили, что заболевание развивается, когда иммунная система атакует оболочку, защищающую нервы, именно это и вызывает проблемы коммуникации между мозгом и остальной частью тела.

Таким образом, предполагают авторы исследования, долгосрочная ремиссия в протекании рассеянного склероза может быть достигнута путем защиты мозговых оболочек.

В 2018 году авторы открытия продолжать исследование, будут разработаны лекарственные препараты, которые могли бы помочь в восстановлении миелина (оболочка нервных окончаний), что предотвратило бы дальнейшее разрушение иммунной системы. И тем самым поставило бы преграду механизмам развития диабета.

Заболевание под названием рассеянный склероз поразило около 2,3 миллиона человек во всем мире.Фото: EAST NEWS

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

Судя по всему, в самое ближайшее время медики для этого смогут использовать сразу несколько способов! По крайней мере, в 2017 году было сделано сразу несколько открытий на данную тему.

Так, были разработаны сразу две вакцины, которые, по утверждению их создателей, ученых университетов Великобритании и Швейцарии, могут предотвратить болезнь Альцгеймера. Вакцины основаны на веществах, которые повышают уровень антител, защищающих от неврологических заболеваний.

Во время еще одного исследования ученые собрали воедино результаты сразу нескольких экспериментов, которые рассматривали зеленый чай, клубнику и оливковое масло в качестве методов борьбы с болезнью Альцгеймера.

Как оказалось, в зеленом чае были обнаружены особые соединения под названием эпигаллокатехин галлат, которые, по предположению исследователей, способны остановить образование бета-амилоидных бляшек, они присутствуют при болезни Альцгеймера и в какой-то мере влияют на развитие заболевания.

В свою очередь, физетин - соединение, обнаруженое в клубнике, может предотвратить возрастные нейродегенеративные заболевания путем остановки стресса, воспаления и снижения познавательной способности.

А оливковое масло экстра вирджин способно защитить мозг от симптомов болезни Альцгеймера путем сохранения областей мозга, участвующих в коммуникации между нейронами. Исследования опубликованы в журнале Анналы клинической и поступательной неврологии.

Новая вакцина поможет предотвратить болезнь Альцгеймера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОСТ ГЕННОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ

Исследование, опубликованное международными исследователями в августе, показало значительный прорыв в области редактирования генов. Впервые ученые использовали правку ДНК для остановки мутации, вызывающей болезни в человеческом эмбрионе.

Эксперимент оказался невероятно успешным, в дальнейшем его планируется использовать как важный шаг при предотвращении наследственных заболеваний.

В частности, используя мощный инструмент редактирования генов на моделях лабораторных мышей, ученые смогли вычленить и уничтожить хромосомные нарушения, которые вызывают развитие болезни Хантингтона, а также ликвидировать заражение ВИЧ-1.

Старший автор исследования Шухрат Миталипов, доктор философии Университета здравоохранения и науки в Портленде, пояснил ценность открытия:

«Используя эту технику, можно уменьшить бремя генетических заболеваний в отдельно взятых семьях, а в конечном счете, у человечества в целом».

Между тем, генетическое редактирование оказалось той областью, которая вызвала наибольший интерес в медицине и научных кругах в 2017 году.

В целом, генетическое редактирование в 2017 году оказалось той областью, которая вызвала наибольший интерес в медицине и научных кругах.Фото: EASTNEWS/AFP

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИИ

Современные методы лечения депрессии в большинстве своем сосредоточены на использовании «говорящих терапий», то есть, бесед с психиатром. А также когнитивной терапии и медикаментах. В 2017 году ученые уделили внимание изучению влияния новых стратегий.

Это было вызвано исследованием, которое было опубликовано в журнале «Психотерапия и психосоматика» и говорило о том, что современные методики лечение иногда не только не помогают, а даже наоборот - в долгосрочной перспективе благоприятствуют усилению депрессии.

Параллельно с этим исследователи изучили ряд новых возможных стратегий лечения депрессии. Например, согласно работе Имперского колледжа Лондона, некоторые люди, которые не реагируют на обычные методы лечения, могут найти пользу в психоактивных соединениях грибов (лечение, разумеется, должно проходить под строгим наблюдением у врача).

К ослаблению симптомов депрессии может также привести выбор обезжиренной молочной продукции. По крайней мере, команда ученых из Университета Тохоку в Японии считает именно так.

Еще одно исследование показало, что всего один час упражнений в неделю, независимо от интенсивности тренировки, может защитить от депрессии. А значительнее всего снизить симптомы поможет йога.

Уходящий год оказался богат на научные открытияФото: EAST NEWS

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