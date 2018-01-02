Бывшая жена Абрамовича отметила Новый год в джунглях Амазонки, оставив миллиардера дома нянчиться с детьми

2 Янв. 2018 2018-01-02T02:46:25+03:00

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Каждый год 31 декабря Роман Абрамович устраивал грандиозную вечеринку в своем поместье на карибском Сен-Бартсе. На «острове миллиардеров», как часто называют этот кусочек суши, отмечает Новый год добрая половина голливудских знаменитостей – и почти все они становились гостями олигарха. На праздник для дорогих друзей Роман Аркадьевич в былые докризисные времена тратил по 5 – 7 миллионов долларов, угощая их лучшими яствами и выписывая для развлечения самых известных поп-звезд. На прошлый Новый год, например, для миллиардера и его гостей пел сам сэр Пол Маккартни – экс-«битл» заглянул к Абрамовичу по-соседски, у него на Сен-Бартсе тоже есть вилла. Хозяйкой новогодних вечеринок Абрамовича неизменно была его жена Дарья Жукова. Но в этом году все изменилось: летом 51-летний олигарх и 36-летняя галеристка объявили о разводе. Поэтому Новый год они отметили порознь. Дарья вместе с друзьями отправилась встречать 2018-й в джунгли Амазонки, оставив Романа Аркадьевича нянчится на Сен-Бартсе с детьми – сыном Аароном и дочкой Леей.

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С тех пор, как супруги расстались, Дарья живет в США – то в Лос-Анджелесе, то в Нью-Йорке. Но накануне Нового года Жукова и Абрамович воссоединились в своем поместье на Сен-Бартсе. То, что Роман Аркадьевич прибыл на остров, стало понятно по гигантской яхте «Эклипс», занявшей добрую половину бухты в столице острова Густавии. Туристы с удовольствием делали селфи на фоне роскошной посудины и выкладывали их в Инстаграм.

После католического Рождества Дарья оставила 8-летнего Аарона и 4-летнюю Лею на попечение бывшего мужа и вместе с друзьями улетела на поиски приключений в Перу. Экс-супруга олигарха отправилась в путешествие по Амазонке со своим приятелем, нью-йоркским журналистом Дереком Бласбергом, супермоделью Карли Клосс и ее бойфрендом – Джошем Кушнером (он родной брат Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп и зятя Дональда Трампа).

Дарья Жукова (в центре) отправилась на Амазонку вместе с моделью Карли Клосс (справа внизу) и ее бойфрендом Джошем Кушнером (крайний справа в верхнем ряду). Фото: Инстаграм.

Проплыв несколько дней по реке, 31 декабря вся компания устроила гламурную вечеринку – дамы сфотографировались в вечерних нарядах и поздравили друзей с праздником. Хотя Дарья ведет закрытую жизнь и не делится снимками в соцсетях, за нее это охотно делает ее приятель Дерек Бласберг, так что фото Дарьи и ее вечеринки тут же стали достоянием общественности.

Дарья отметила Новый год с журналистом Дереком Бласбергом (слева) и моделью Карли Клосс. Фото: Инстаграм.

Поговаривают, что Жукова решила не отмечать Новый год на Сен-Бартсе не только чтобы избежать неловкой ситуации с бывшим мужем, но и потому, что остров стал уже не таким комфортным, как раньше. Сен-Бартсу здорово досталось от урагана Ирма, пронесшегося по Карибам в сентябре 2017 года и разрушившего добрую половину инфраструктуры острова. Поместье Абрамовича так же пострадало, и его спешно восстанавливали к Новому году. Из-за коварной Ирмы этой зимой на остров не приехали многие знаменитости – завсегдатай вечеринок Абрамовича Леонардо Ди Каприо, например, отправился в Новый год кататься на лыжах на американский горнолыжный курорт Аспен. Но нашлись и те, кого не испугали последствия урагана: на острове в эти дни отдыхает Пол Маккартни и его дочь, дизайнер Стелла Маккартни, на своей яхте приплыл создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, а на пляже видели супермодель Беллу Хадид.

Рождество Дарья Жукова отметила на Сен-Бартсе, в компании дизайнера Стелла Маккартни, дочери Пола Маккартни. Фото: Инстаграм.

К слову, на днях американские таблоиды рассекретили нового ухажера Дарьи Жуковой. Бывшая жена Абрамовича закрутила роман с 32-летним Ставросом Ниархосом III - известным плейбоем, унаследовавшим баснословное состояние от деда-судовладельца. Слухи о том, что Дарья положила глаз на красавца-грека, появились сразу после того, как Абрамович и Жукова объявили о разводе. Но никаких подтверждений этому до сих пор не было. И вот теперь выяснилось: Дарья и Ставрос — не просто друзья. Неизвестно, путешествует ли Ставрос по Перу вместе с Жуковой – по крайней мере, на инстаграмовских снимках ее друзей он ни разу не засветился.

Дерек Бласберг с сыном Романа Абрамовича Аароном. Фото: Инстаграм.

Неизвестно так же, как и с кем отметил Новый год Роман Аркадьевич – новостей о его празднике на Сен-Бартсе пока не поступало. Олигарху уже полгода приписывают роман с актрисой Юлией Пересильд, и слухи забурлили с новой силой после того, как миллиардер пришел с актрисой на громкую премьеру в Большой театр в декабре этого года. Однако Новый год Юлия встретила в России, посетовав в соцсетях на то, как много у нее работы в праздничные дни.

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На днях Жукова и Ниархос пришли вместе на благотворительный обед в нью-йоркский музей Metropolitan. По словам гостей приема, Дарья и Ставрос вели себя как влюбленная пара. Очевидцы уверяют, что видели Ставроса и Дарью вместе и раньше - на ярмарке искусств Art Basel в Майами и на вечеринке, посвященной Garage Magazine (подробности).