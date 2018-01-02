2018-01-02T13:52:03+03:00
В мире

Не по-королевски: Принц Гарри купил невесте Меган Маркл билеты в самолет на места эконом-класса рядом с туалетами

Новогоднее путешествие пары в Ниццу началось совсем не романтично
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Принц Гарри решил устроить Меган Маркл романтичные новогодние каникулы в Ницце.Принц Гарри решил устроить Меган Маркл романтичные новогодние каникулы в Ницце.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принц Гарри решил устроить своей невесте, американской актрисе Меган Маркл романтические каникулы в Европе: накануне Нового года пара улетела на Лазурный берег, в Ниццу. Вот только началось путешествие жениха и невесты совсем не по-королевски. Пассажиры лондонского аэропорта Хитроу, поднявшись на борт самолета авиакомпании British Airways, вылетавшего в 9.55 утра в Ниццу, с удивлением узнали в скромной паре попутчиков венценосного наследника и его красавицу невесту. Гарри и Меган полетели в отпуск обычным регулярным рейсом на местах эконом-класса, да еще и рядом с туалетами!

Как рассказали очевидцы британскому изданию Daily Mail, принц Гарри и его избранница пытались сохранить инкогнито и потому прошли на посадку раньше всех других пассажиров. Гарри и Меган сразу проследовали в хвост самолета и заняли три ряда экономических мест, по обе стороны от прохода, рядом с туалетами. Пару сопровождали три телохранителя, которые заметно нервничали.

33-летний Гарри, одетый в куртку и джинсы, устроился у окна, надвинув на лицо бейсбольную кепку. 36-летняя Меган тоже постаралась надвинуть пониже свою черную шапочку. Пассажиров самолета удивило то, что рейс вылетел на пару минут раньше запланированного времени и приземлился в аэропорту Ниццы на 20 минут раньше. Полет продолжался два часа.

По словам источников издания, Гарри и Меган планируют провести на французской Ривьере несколько дней, остановившись вместе с друзьями в роскошной резиденции на берегу Средиземного моря. Погода в Ницце более чем благоприятствует приятному отдыху: температура в эти дни не опускается ниже плюс 15 градусов.

К слову, совсем недавно Меган Маркл обвинили в страшном расточительстве: на официальных фотографиях, снятых по случаю помолвки, невеста принца позирует в платье стоимостью 56 тысяч британских фунтов – или 75 тысяч долларов (4 миллиона 380 тысяч рублей). Британцев тогда возмутила заоблачная цена наряда невесты принца. Зато теперь у жителей туманного Альбиона есть повод гордиться экономностью внука Елизаветы II.

Недавно Меган Маркл обвинили в страшном расточительстве: на официальных фотографиях, снятых по случаю помолвки, невеста принца позирует в платье стоимостью 56 тысяч британских фунтов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно Меган Маркл обвинили в страшном расточительстве: на официальных фотографиях, снятых по случаю помолвки, невеста принца позирует в платье стоимостью 56 тысяч британских фунтов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, свадьба принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл состоится 26 мая 2018 года. Эта дата совпадает с праздничными каникулами в Великобритании, так что британцы смогут отмечать это событие три дня подряд. Венчание пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Своим бракосочетанием принц и его избранница нарушат сразу три традиции. Первая — не жениться в мае. Помните: кто в мае пойдет под венец, тот всю жизнь маяться будет? Еще со времен королевы Виктории играть свадьбу в последний месяц весны считалось дурной приметой. Но, видимо, Гарри и Меган начисто лишены предрассудков, и не обращают внимания на подобные вещи.

Вторая традиция, которую они собираются обойти - не устраивать свадьбу в выходные. Как правило, члены королевской семьи женятся в будние дни. Пышное бракосочетание Кейт Миддлтон и принца Уильяма, например, состоялось в пятницу, а королева Елизавета II и принц Филипп пошли под венец в четверг.

Третье нарушение - Меган и Гарри собираются обвенчаться. И это — еще один щелчок по носу аристократии, ведь разведенной женщине (а Меган в разводе) не положен брак у алтаря. В свое время отец Гарри принц Чарльз, который после развода с леди Дианой женился на своей давней любовнице, тоже разведенной Камилле Паркер-Боулз, ограничился гражданской церемонией.

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