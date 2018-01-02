«Щелкунчик» по-новому: Обнаженная Волочкова в бане сделала первый шпагат 2018 года
Каждый год Анастасия Волочкова 1-го января ходит в баню. Нынешние праздники не стали исключением: балерина поздравила россиян с первым днем наступившего 2018 года, сделав свой фирменный шпагат в парилке. Артистка сфотографировалась совершенно обнаженной, прикрыв прелести веником из еловых веток. Провокационный снимок Настя опубликовала в своем Инстаграме.
- По традиции 1-го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? – кокетливо поинтересовалась Анастасия. - По многочисленным просьбам – ШПАГАТ- 2018!
Свой пост Волочкова сопроводила хэштегами «ни дня без шпагата», «русский балет» и «шпагат2018». Поклонников особенно заинтересовал интерьер парной, в которой снялась Анастасия. На мир балета в ней намекает деревянный Щелкунчик, удивленно уставившийся из угла на обнаженные прелести Насти, и резные фигурки балерин за спиной Волочковой. Кроме того, в нотах, написанных на деревянных полках парилки, знатоки музыки узнали мелодию Вивальди.
Нескромный шпагат балерины как всегда расколол подписчиков ее Инстаграма на два лагеря. Одни считают растяжку Анастасии результатом упорного труда, называют ее королевой шпагатов и просят показывать их как можно чаще. Другие пишут в комментариях, что балерине стоит вести себя скромнее и не демонстрировать свои обнаженные прелести по любому поводу.
Новогодние праздники Анастасия Волочкова встречает дома, в кругу близких. Сразу после Нового года балерина планирует улететь на Мальдивы вместе с дочкой Ариадной. Вернется артистка домой только к Крещению, чтобы успеть окунуться в ледяную купель. Ну а 20 января Анастасия отметит очередной день рождения – балерине исполнится 42 года.
Уходящий год выдался для Анастасии более чем волнительным: его конец был омрачен громким секс-скандалом. Один из поклонников балерины обнародовал интимные фотографии звезды, чем поверг в шок всех ее поклонников. Сама Анастасия, впрочем, не слишком огорчилась по этому поводу:
- Никакой секс-скандал не уронит корону с моей головы, - заявила артистка в интервью «КП».
Впрочем, оставлять горе-ухажера безнаказанным Волочкова не собирается – она заявила, что намерена потребовать с экс-любовника 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.