2018-01-02T04:55:41+03:00
Звезды

«Щелкунчик» по-новому: Обнаженная Волочкова в бане сделала первый шпагат 2018 года

Прелести балерины прикрывают только еловые лапки [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия Волочкова не устает радовать поклонников своими талантами.Анастасия Волочкова не устает радовать поклонников своими талантами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый год Анастасия Волочкова 1-го января ходит в баню. Нынешние праздники не стали исключением: балерина поздравила россиян с первым днем наступившего 2018 года, сделав свой фирменный шпагат в парилке. Артистка сфотографировалась совершенно обнаженной, прикрыв прелести веником из еловых веток. Провокационный снимок Настя опубликовала в своем Инстаграме.

- По традиции 1-го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? – кокетливо поинтересовалась Анастасия. - По многочисленным просьбам – ШПАГАТ- 2018!

Свой пост Волочкова сопроводила хэштегами «ни дня без шпагата», «русский балет» и «шпагат2018». Поклонников особенно заинтересовал интерьер парной, в которой снялась Анастасия. На мир балета в ней намекает деревянный Щелкунчик, удивленно уставившийся из угла на обнаженные прелести Насти, и резные фигурки балерин за спиной Волочковой. Кроме того, в нотах, написанных на деревянных полках парилки, знатоки музыки узнали мелодию Вивальди.

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По традиции 1 го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018 ! #ниднябезшпагата #анастасияволочкова #волочкова #балет #шпагатволочковой #шпагат2018 #красота #радость #любовь #русскаябаня #россия #новыйгод
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Нескромный шпагат балерины как всегда расколол подписчиков ее Инстаграма на два лагеря. Одни считают растяжку Анастасии результатом упорного труда, называют ее королевой шпагатов и просят показывать их как можно чаще. Другие пишут в комментариях, что балерине стоит вести себя скромнее и не демонстрировать свои обнаженные прелести по любому поводу.

Новогодние праздники Анастасия Волочкова встречает дома, в кругу близких. Сразу после Нового года балерина планирует улететь на Мальдивы вместе с дочкой Ариадной. Вернется артистка домой только к Крещению, чтобы успеть окунуться в ледяную купель. Ну а 20 января Анастасия отметит очередной день рождения – балерине исполнится 42 года.

Уходящий год выдался для Анастасии более чем волнительным: его конец был омрачен громким секс-скандалом. Один из поклонников балерины обнародовал интимные фотографии звезды, чем поверг в шок всех ее поклонников. Сама Анастасия, впрочем, не слишком огорчилась по этому поводу:

- Никакой секс-скандал не уронит корону с моей головы, - заявила артистка в интервью «КП».

Впрочем, оставлять горе-ухажера безнаказанным Волочкова не собирается – она заявила, что намерена потребовать с экс-любовника 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

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