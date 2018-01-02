Силикон или дар природы: Лера Кудрявцева заставила зрителей спорить о натуральности своей груди

2 Янв. 2018 2018-01-02T04:51:26+03:00

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Лера Кудрявцева раскрыла немало тайн в последнем выпуске своей программы «Секрет на миллион». Телеведущая впервые оказалась по другую сторону барьера – на этот раз ей самой пришлось отвечать на каверзные вопросы о личной жизни, которые ей задавали звездные коллеги – Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Елена Воробей и Николай Басков. Лера откровенно рассказала о браке с хоккеистом Игорем Макаровым, признавшись, что 17-летняя разница в возрасте нисколько не мешает их счастливой и гармоничной семейной жизни. Телеведущая вспомнила свои предыдущие браки и бывших бойфрендов.

Одним из самых каверзных стал вопрос Ирины Дубцовой: певица спросила у 47-летней Леры, делала ли она когда-нибудь пластические операции. На него телеведущая ответила, не задумываясь: «Нет». По словам Кудрявцевой, она не доверяет пластическим хирургам, и даже на ботокс у нее аллергия. Лишь однажды она делала мезотерапию гиалуроновой кислотой, и в результате процедуры у нее образовались два бугорка, которые долго не рассасывались. После этого телеведущая зареклась как-либо вмешиваться в свою внешность. Лера не исключает, что в будущем, если по-прежнему будет работать на телевидении, она все же решится лечь под нож хирурга. Но пока что у нее – все натуральное, все свое. Хорошим внешним видом, по словам Кудрявцевой, она обязана генетике и своему стилисту.

Многие считают, что Лера немного лукавит, и все-таки она увеличила грудь.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, слова Леры о том, что она никогда не делала пластику, заставили многих усомниться в ее искренности. Уж слишком искусственной выглядит образ звезды, которую часто сравнивают с куклой Барби. В Сети разгорелась настоящая дискуссия по поводу натуральности бюста телеведущей: многие считают, что Лера вмешивалась в свою внешность как минимум дважды, исправив форму груди и сделав губы более пухлыми.

Поклонники телеблондинки припомнили, что такие споры уже велись в Интернете, когда бывший бойфренд Леры Сергей Лазарев неожиданно выложил в Твиттер ее снимки топлес. Фотографии были сделаны в 2012 году на пляже в Испании, где Лазарев и Кудрявцева вместе отдыхали. У певца и телеведущей тогда был бурный роман, и отпуск они проводили вместе. Сергей сфотографировал обнаженную Леру, которая принимала солнечные ванны без верхней части купальника. Артист сделал это якобы в отместку за выложенные Лерой в соцсетях видео не совсем трезвого Лазарева на пляже со стаканом сангрии.

- Детки, закрыли глазки! Внимание! Кудрявцева топлес! Никакого фотошопа. Наслаждайтесь. И спасибо мне за фото, - подписал тогда певец кадры, которые он выложил в своем Твиттере.

Этот снимок Леры на пляже выложил в Твиттер ее бойфренд Сергей Лазарев в 2012 году. Фото: соцсети.

На снимке обнаженной Леры внимательные подписчики разглядели небольшие шрамы под грудью – такие остаются после пластической операции по коррекции груди. Через подобные разрезы в бюст вставляются силиконовые импланты, изменяющие ее размер и форму. Впрочем, сделанные Лазаревым фотографии были не настолько хорошего качества, чтобы точно судить о том, есть ли у Леры шрамы, или нет. Поэтому спор о натуральности ее бюста пять лет назад так и остался незавершенным.

На фото внимательные поклонники якобы разглядели небольшой шрам под грудью телеведущей. Но, возможно, это просто дефект не слишком четкого снимка. Фото: соцсети.

К слову, во время программы «Секрет на миллион» Лера вспомнила и свой роман с Лазаревым. Пара встречалась несколько лет, но так и не довела дело до загса. Почему – Кудрявцева впервые рассказала во время эфира своего шоу.

Сергей Лазарев когда-то позволял себе делать весьма вольные фотографии Леры.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Он меня замуж так и не позвал. Если бы он меня позвал замуж, может быть и вышла, не знаю, - призналась она.

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Зрители привыкли, что каждую неделю Лера Кудрявцева выпытывает самые сокровенные тайны знаменитостей в своей программе «Секрет на миллион». Но в предновогоднем выпуске телеведущей пришлось самой испытать, каково это – делиться интимными подробностями своей жизни. Лера оказалась в кресле испытуемого, а в качестве ведущих шоу дебютировали ее друзья и коллеги – Николай Басков, Сергей Лазарев, Влад Топалов. Ирина Дубцова, Елена Воробей и Дмитрий Маликов. Причем самыми интересными оказались вопросы, которые ей задали Басков и Лазарев.

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