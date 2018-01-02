2018-01-02T10:21:51+03:00
Телевизор

Сериал «Сальса»: Живи, люби, танцуй!

Жгучий латиноамериканский танец меняет судьбы – это январь уже не будет прежним [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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На съемках Алене Бабенко пришлось нелегко. Фото: Первый Канал.На съемках Алене Бабенко пришлось нелегко. Фото: Первый Канал.
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Обычно начало января - время телевизионного затишья, когда телезрителей потчуют повторами старых фильмов. Первый канал рушит традицию, уже 3 января запуская премьеру сериала. «Сальса» - это огненная мелодрама о танце, который меняет судьбы. Топ-менеджер московского банка Ирина (Алена Бабенко) состоятельна и успешна, на пути к карьерным вершинам ей пришлось пожертвовать личной жизнью, но ее все в целом устраивает. Однажды она случайно знакомится с преподавателем сальсы Игорем (Борис Хвошнянский). Забавы ради Алена соглашается взять несколько уроков. Пылкий латиноамериканский танец полностью меняет ее – она больше не может жить, как раньше, ежедневно соглашаясь на компромиссы; если ты танцуешь сальсу, ты становишься честен с собой и окружающими. Богатый чиновник Петр, ухаживающий за ней, ей больше не интересен. Она без ума от Игоря, хотя и боится в этом признаться, но готов ли он измениться ради нее?

На съемках Алене Бабенко пришлось нелегко. В детстве актриса занималась балетом, но сальса – это совсем другое.

- В танце мы видим взаимоотношения мужчины и женщины, в нем такая простота движений, а с другой стороны — страх открыть свое сердце. Главное не бояться, нужно идти и танцевать! - делится Бабенко. - Мне кажется, сальса учит именно этому и помогает наладить отношения друг с другом. Многим людям непросто открыться, посмотреть в глаза незнакомому человеку и увидеть в нем друга.

Одним из хореографов сериала стала Диана Эстрада - кубинская танцовщица, переехавшая в Россию и известная зрителю по проекту «Танцуй!». Кроме того, Диана сыграла одну из главных ролей: ее героиня Люсия тоже приехала в Москву из Кубы.

В сериале также снялись Павел Делонг, Анна Ардова и известный в Москве доминиканский хореограф Чино Бачата.

Презентуя сериал, Первый канал в канун Нового года устроил зажигательный флешмоб в одном из торговых центров столицы. В какой-то момент зазвучала музыка, «посетители», среди которых были и актеры «Сальсы», отбросили пакеты с покупками и стали танцевать.

Мы с друзьями танцуем САЛЬСУ.

Первый канал

«Сальса»

С 3 января, 21.20.

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