Биометрия, анкеты, чипы – что еще придумает Киев для въезжающих на Незалежную россиян

2 Янв. 2018 2018-01-02T14:52:50+03:00

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Въезд по биометрическим паспортам на территорию Украины начал действовать с 1 января нынешнего года. И, хотя официально декларируется, что он распространяется на граждан 70 государств, нет сомнения, что это направлено в первую очередь против граждан Российской Федерации. Более того, некоторые «незалежные» политики уже официально заявили, что это шаг к отмене безвизового режима в отношениях с Россией.

Первоначально планировалось, что въезд для россиян будет разрешен по биометрическому загранпаспорту после заполнения анкеты, размещенной на сайте МИД Украины и специально разработанной для этого случая, но, как и следовало ожидать, анкеты на сайте так и не появилось. То ли ранние праздники так подкосили украинских чиновников, то ли просто забыли из-за неразберихи – сейчас уже не суть важно.

- За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тыс. иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. — это граждане России, - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян и с гордостью резюмировал. – Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций тоже не было, в целом, граждане спокойно реагируют.

Две тысячи человек – это, на первый взгляд, много для одних суток. Если чисто арифметически экстраполировать на год, то получится 730 тысяч человек. Но это в корне неверно. Во-первых, именно на новогодние каникулы значительная часть россиян приезжала раньше к свои знакомым и родственникам на Украину. И часть их продолжает эту традицию и по сей день. Во-вторых, неизвестно, какие еще ограничения для россиян и в какие сроки введут нынешние украинские власти, а потому для тех, кто намеревался посетить Украину по ряду причин, именно сейчас, когда правила известны, - самый удобный период.

А в том, что правила могут измениться в любой момент, и даже постфактум, вряд ли кто особо сомневается. Не зря же на Украине придумывают все новые и новые шаги, чтобы не только оторваться от России подальше, но и любое упоминание нашей страны звучало исключительно в негативном контексте. Доказательство тому, внесенный в Верховную Раду законопроект «О коллаборационизме»

- Ответственность должны понести не только те, кто совершал насильственные преступления, но и те, кто помогал России. Если человек – активный коллаборационист и радостно встречал российских захватчиков, никакой возможности в дальнейшем влиять на жизнь государства Украина у него не должно быть, - заявил один из соавторов проекта, депутат Сергей Высоцкий из фракции «Народный фронт».

Законопроект направлен против тех граждан Украины, которые в той или иной форме контактировали с «оккупантами», участвовали в работе органов местного самоуправления ЛДНР. Причем, эти граждане заведомо считаются виновными, пусть они хоть воспитателями в детском саду работали или деревья подстригали на территории Новороссии. Любой пост в соцсети может стать основанием для преследования человека. За «слабые проявления коллаборационизма» предлагается наказывать лишением права занимать любую государственную должность в течение 15 лет. То есть можно сказать, что это продолжение люстрации. Ну а для «тяжких» коллаборационистов, занимавших в ЛДНР какие-либо государственные или административные посты, остается только Уголовный кодекс и, по новым поправкам к нему, 12-15 лет тюрьмы, поскольку законопроект приравнивает их вину к государственной измене.

При этом, что особенно характерно для нынешней Украины, всячески «отбивающейся от советского тоталитаризма», определять вину людей будет не суд, а самая настоящая «тройка» в современной реинкарнации – специальная комиссия при президенте Украины.

Если такое будущее украинские законодатели готовят для своих собственных граждан, можно только гадать, каким счастьем для них станет возможность нагадить «москалям». Правда, зачастую их попытки «насолить Москве» оборачивается против их же собственных сограждан. В этом году, например, украинские власти намерены полностью прекратить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. И можно только догадываться, каким ударом это решение станет совсем не для россиян, а для украинских заробитчан.

Кстати, по поводу въезда на Украину по биометрическим паспортам вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что Украина получит симметричный ответ, а сенатор Франц Клинцевич объявил, что Москва ответит на этот шаг, но не украинцам, а самому Киеву.

Право слово, наверное, отвечать надо все же украинцам. Тем миллионам граждан Украины, едущим в Россию, чтобы на заработанное тут содержать свои семьи на Украине. Чтобы они объяснили своим правителям в Киеве и организаторам с участниками бандеровских шествий, в чем те неправы, и какое наказание за это получат.