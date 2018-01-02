2018-01-02T16:55:33+03:00
Общество

Александр Проханов: "В КГБ должны были нажать на спусковой крючок и спасти государство"

Наш обозреватель предложил великому писателю-буревестнику вырезать некоторые кадры из его нового фильма "Страсти по государству". Но он отказался... [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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В первый день Нового года на телеканале "Россия 24" прошла премьера документального фильма главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова.В первый день Нового года на телеканале "Россия 24" прошла премьера документального фильма главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова.Фото: кадр из фильма
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- ...Алло, Александр Андреевич! С Новым годом вас!

- Да, Саша, и тебя - с наступившим.

- Я правильно понял, ваш фильм - и по стилистике, и по форме - это такая проповедь Проханова?

- Ты правильно понял, да. Этой работе несколько лет назад предшествовала другая такая же большая моя работа на телевидении под названием "Солдат империи"...

- Я и ту вашу работу видел.

- ...где я рассказывал о своей судьбе, которая совпадала с судьбой Советского государства. Во всех ее пиках! В войнах, трагедиях, Чернобыле... Во взрывах бомб. В крушении советской империи.

И вот новый многосерийный фильм - это продолжение... Но я не исследую, как историк, события последних 20 лет. Я исследую себя в контексте этих событий. И - то, как в моей измученной и изрезанной душе опять возникал свет. Опять пробуждалось новое государство Российское.

- Тогда скажите честно: вот эта премьера вашего нового сериала - она связана с тем, что началась предвыборная кампания? И вот государственник Проханов приурочил свой фильм к грядущим выборам Президента России...

- Нет, эта моя работа была задумана еще гораздо раньше. Это была моя мечта. Она медленно так вот сбывалась. И вот просто сейчас руководство телеканала сочло возможным этот фильм показать. Хотя, по-моему, все, что сейчас возникает в мире, в жизни, - мгновенно политизируется и мгновенно падает вот в эти корзины предвыборные. То в одну, то в другую, то в третью. Так что, я считаю, быть может, и мой сериал является таким вот предвыборным шагом.

- Но у вас все в одну корзину падает.

- Я - та курица-несушка, которая кладет яйца в корзину моего государства.

- Понял... В своем фильме вы всерьез утверждаете, что государство Российское начало возрождаться - уже в новейшей истории - благодаря марш-броску десантников Юнус-Бека Евкурова в Приштину. Вот насколько это соответствует реальности? Или это - художественный образ?

- Я повторяю специально для тебя - этот бросок десантников Евкурова в Приштину показал мне, Проханову, что государство живо. Это был импульс в сердце, казалось бы, мертвого существа, мертвого тела... И - после прямой линии остановившегося сердца на этом дисплее возник всплеск!

- Но вот когда на фоне кадров - на Лубянке сносят памятник Дзержинскому - вы вдруг говорите: в здании КГБ горят окна, и никто оттуда не вышел и не нажал на спусковой крючок. Вы понимаете, что это - чуть ли не призыв к гражданской войне?

- Конечно, это призыв к гражданской войне. А свержение насильственное советского строя, уничтожение государства - это что? Нам что - нужно было примириться с Беловежскими пущами?

- И всё же я, Александр Андреевич, предлагаю вам вырезать эти кадры - насчет спускового крючка.

- Видишь ли - в КГБ не выполнили свой долг по защитите государства. Мы прощали КГБ все его зверства и все нелепости, мы его пестовали - только потому, что он защищал государство. Но в 1991- м КГБ государство не защитил.

- Не будете вырезать вот, да - то, что я прошу вас?

- Нет!

- И, как я понял, будет еще четыре серии "Страстей по государству"?

- Да, всего будет пять серий на протяжении всей этой надели.

- И будет ли там предостережение - что нельзя издеваться над государством...

- Вся работа - об этом, Саша. О том, что высшая ценность - это государство. Когда оно исчезает - исчезает народ. Останавливается история. Об этом фильм. Это - фильм- исповедь, а не проповедь. А, может быть, отчасти и проповедь тоже...

- Спасибо за фильм. И извините за резковатые, может быть, вопросы.

- Ладно, милый. Переживу.

Александр Проханов о своём новом документальном фильме "Страсти по государству"

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