Александр Проханов: "В КГБ должны были нажать на спусковой крючок и спасти государство"

2 Янв. 2018 2018-01-02T16:55:33+03:00

В первый день Нового года на телеканале "Россия 24" прошла премьера документального фильма главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова. Фото: кадр из фильма

Наш обозреватель предложил великому писателю-буревестнику вырезать некоторые кадры из его нового фильма "Страсти по государству". Но он отказался... [аудио]

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- ...Алло, Александр Андреевич! С Новым годом вас!

- Да, Саша, и тебя - с наступившим.

- Я правильно понял, ваш фильм - и по стилистике, и по форме - это такая проповедь Проханова?

- Ты правильно понял, да. Этой работе несколько лет назад предшествовала другая такая же большая моя работа на телевидении под названием "Солдат империи"...

- Я и ту вашу работу видел.

- ...где я рассказывал о своей судьбе, которая совпадала с судьбой Советского государства. Во всех ее пиках! В войнах, трагедиях, Чернобыле... Во взрывах бомб. В крушении советской империи.

И вот новый многосерийный фильм - это продолжение... Но я не исследую, как историк, события последних 20 лет. Я исследую себя в контексте этих событий. И - то, как в моей измученной и изрезанной душе опять возникал свет. Опять пробуждалось новое государство Российское.

- Тогда скажите честно: вот эта премьера вашего нового сериала - она связана с тем, что началась предвыборная кампания? И вот государственник Проханов приурочил свой фильм к грядущим выборам Президента России...

- Нет, эта моя работа была задумана еще гораздо раньше. Это была моя мечта. Она медленно так вот сбывалась. И вот просто сейчас руководство телеканала сочло возможным этот фильм показать. Хотя, по-моему, все, что сейчас возникает в мире, в жизни, - мгновенно политизируется и мгновенно падает вот в эти корзины предвыборные. То в одну, то в другую, то в третью. Так что, я считаю, быть может, и мой сериал является таким вот предвыборным шагом.

- Но у вас все в одну корзину падает.

- Я - та курица-несушка, которая кладет яйца в корзину моего государства.

- Понял... В своем фильме вы всерьез утверждаете, что государство Российское начало возрождаться - уже в новейшей истории - благодаря марш-броску десантников Юнус-Бека Евкурова в Приштину. Вот насколько это соответствует реальности? Или это - художественный образ?

- Я повторяю специально для тебя - этот бросок десантников Евкурова в Приштину показал мне, Проханову, что государство живо. Это был импульс в сердце, казалось бы, мертвого существа, мертвого тела... И - после прямой линии остановившегося сердца на этом дисплее возник всплеск!

- Но вот когда на фоне кадров - на Лубянке сносят памятник Дзержинскому - вы вдруг говорите: в здании КГБ горят окна, и никто оттуда не вышел и не нажал на спусковой крючок. Вы понимаете, что это - чуть ли не призыв к гражданской войне?

- Конечно, это призыв к гражданской войне. А свержение насильственное советского строя, уничтожение государства - это что? Нам что - нужно было примириться с Беловежскими пущами?

- И всё же я, Александр Андреевич, предлагаю вам вырезать эти кадры - насчет спускового крючка.

- Видишь ли - в КГБ не выполнили свой долг по защитите государства. Мы прощали КГБ все его зверства и все нелепости, мы его пестовали - только потому, что он защищал государство. Но в 1991- м КГБ государство не защитил.

- Не будете вырезать вот, да - то, что я прошу вас?

- Нет!

- И, как я понял, будет еще четыре серии "Страстей по государству"?

- Да, всего будет пять серий на протяжении всей этой надели.

- И будет ли там предостережение - что нельзя издеваться над государством...

- Вся работа - об этом, Саша. О том, что высшая ценность - это государство. Когда оно исчезает - исчезает народ. Останавливается история. Об этом фильм. Это - фильм- исповедь, а не проповедь. А, может быть, отчасти и проповедь тоже...

- Спасибо за фильм. И извините за резковатые, может быть, вопросы.

- Ладно, милый. Переживу.