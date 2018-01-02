Самые главные изменения на рынке жилья-2017: чем запомнился ушедший год

2 Янв. 2018 2018-01-02T18:05:08+03:00

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Нехватка квадратных метров, ветхость жилья, наличие большого количества мошенников и недобросовестных застройщиков на рынке заставляет законотворцев регулярно принимать различные дополнения и изменения в сфере недвижимости и ЖКХ. Вспоминаем наиболее важные законы, которые приняты в ушедшем году и касаются нас, простых граждан.

Защита прав дольщиков

Наверное, самое громкое изменение этого года связано с защитой прав дольщиков.

Правительство не первый год пытается решить эту проблему. К застройщикам предъявляли все более строгие правила, однако, это до сих пор не мешало им обманывать покупателей. Например, в начале года правительство обязало застройщиков страховать свою ответственность. С тех пор, в случае если в ходе строительства возникали проблемы, компенсации дольщикам выплачивала страховая компания. Но страховые компании также могли банкротиться вместе с застройщиком, и дольщики все равно оставались ни с чем. А многие застройщики продолжали продавать недвижимость и без страхования вовсе.

Летом 2017 года правительство утвердило создание компенсационного фонда, в который все застройщики обязаны платить отчисления в размере от 1,2% от стоимости каждого договора. При этом деньги в фонд необходимо внести до того, как договор отдадут на регистрацию.

Контроль за этой процедурой осуществляет Росреестр. Собранные средства будут под полным контролем государства, то есть они не пропадут вместе с обанкротившимся застройщиком или страховой компанией.

Однако, стоит помнить, что в случае банкротства застройщика, деньги из компенсационного фонда смогут получить только те дольщики, которые купили квартиру уже после создания фонда. Остальные же в случае банкротства застройщика смогут получить компенсацию у страховой компании или, если застройщик не банкрот, потребовать у него деньги в судебном порядке. Есть вариант дождаться, пока дом будет достроен и через суд потребовать компенсацию за просрочку.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам и Центробанку разработать механизм перехода от долевого строительства к проектному финансированию. По итогам был утвержден план, согласно которому в течение трех лет привлечение средств граждан для долевого строительства должно быть заменено банковским кредитованием застройщиков. Похоже, долевое строительство в том виде, в котором оно существует сейчас, вскоре уйдет в историю.

Реновация

Вторая тема, которая многие месяцы не сходила с первых полос СМИ, – московская реновация. В первые полгода на проект реновации сыпалось много критики, было абсолютно не понятно, как она будет реализована на практике и как это состыкуется с конституционными правами жителей и какие гарантии они получат при расселении. Принятый летом закон сделал процесс реновации значительно более понятным, однако, все равно не дал ответ на все вопросы. Федеральный закон о реновации был подписан президентом 1 июля и предусматривает следующие условия для участников программы реновации.

Новое жилье будет не меньше по жилой площади, больше по общей площади, с отделкой и чаще всего в том же районе. Участник программы может потребовать равноценную квартиру или получить стоимость своей квартиры в денежном эквиваленте. Владельцы коммунальных квартир получат отдельное жилье, а те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут получить это без очереди.

В целом все так, но остается ряд вопросов, которые касаются застройщиков, проектов благоустройства и финансирования. Так, у экспертов и участников программы есть опасения, что застройка окажется слишком плотной, новое жилье не слишком качественным, а парковок и вовсе может не хватить. Но в целом, с учетом того, что общественность и СМИ достаточно активно следят за реализацией проекта, – есть надежда, что реализован он будет по уму.

Налоги

С 2018 года по новым правилам придется платить налог за собственное жилье уже почти всем россиянам — на новую систему перешло большинство регионов. Основные изменения в налогообложении недвижимости пришлись на 2016 год. Тогда было принято решение изменить порядок расчета налога на имущество (квартиры, дома) и определять его исходя из кадастровой стоимости, а не из инвентаризационной, как было ранее.

При этом новация была распределена на пять лет и предполагала поэтапное повышение налога на 20% в год, чтобы сделать переход на новый порядок оплаты более плавным и избежать недовольства граждан.

В 2016 году новую систему налогообложения запустили в пилотном режиме в 26 регионах РФ. С 2017 таких регионов уже стало более 70. После 2020 года налог на имущество по инвентаризационной стоимости рассчитываться уже не будет — только по кадастровой.