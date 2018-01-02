2018-01-02T18:26:36+03:00
Звезды

Николай Басков подготовил жесткий свадебный контракт, а Виктория Лопырева улетела праздновать Новый год в компании с олигархом

Влюбленные отпраздновали праздник не вместе
Ольга АНТОНОВА
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Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото: instagram.com/lopyrevavikaВиктория Лопырева и Николай Басков. Фото: instagram.com/lopyrevavika
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Как бы кто не сомневался в искренности намерений Николая Баскова и Виктории Лопыревой, которые решили пожениться уже скоро, пара не обращает на слухи никакого внимания и активно готовится к церемонии. Единственное, что не понимают поклонники звезд, почему большинство праздников влюбленные проводят по отдельности. Вот и Новый год пара отпраздновала в разных компаниях. Красавица-модель еще в середине декабря улетела к океану.

Маршрут Мальдивы-Дубай-Таиланд для бывшей Мисс уже привычен. Не стал исключением и 2017-1. И собственно, сам праздник она встретила в Анапури вместе с друзьями.

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Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away V @amillafushi
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А вот Николай остался в Москве, где почти до конца декабря принимал участие в сборных выступлениях и корпоративах.

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Happy New Year wherever you are in the World As my dearest friend - Gen Secretary @fifaworldcup Fatma Samoura - said : On and off the pitch , a new Year will bring new challenges and I wish you every success V p.s. Big thanx to my friends for the amazing celebration and good company! @amanpuri @krissroma @vikyvarga @gpelle19_official
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Быть может, понятливая невеста сделала скидку на то, что предновогодняя пора – самое прибыльное время для артиста и не стала настаивать, чтобы любимый проводил праздник с ней?! А быть может была и другая причина? Ведь недавно в программе «Секрет на миллион» золотой голос России заявил, что после неудачного брака считает, что заключение брачного контракта в новом союзе обязательное условие. А Виктория такой прагматизм не поняла.

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#россия1 #голубойогнек
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«После неприятного опыта в прошлом, я теперь при любом раскладе буду заключать брачный контракт. Любовь — это, конечно, хорошо, но мне нужны гарантии. Так что для Вики я подготовил суровый брачный контракт. Но думаю, она согласится. Это нам обоим выгодно. Если что, Лерочка, я всегда готов предоставить тебе услуги своего адвоката по бракоразводным процессам».

При этом певец признался, что не считает себя скупым: «У меня всегда были очень требовательные, шикарные женщины. В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь. А когда кошелек худеет, приходится что-то придумывать, искать даму с аппетитами поменьше», - заявил артист.

Напомним, свадьба Баскова и Лопыревой должна была состояться 5 октября 2017 года, но за две недели до события было принято решение ее перенести. Оказалось, что в этот день умер близкий родственник семьи Лопыревых и они не захотели никаких торжеств именно в эту дату. О том, что у пары роман пресса узнала в середине этого года, когда на приеме у Рамзана Кадырова Басков преподнес модели кольцо и попросил ее руки.

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- Я всегда говорю о том, что невозможно любить человека и не быть ему другом, так же, как и нельзя дружить с человеком, не любя его...Спасибо Твоим родителям за того, какой Ты! И Вселенной за то, что Ты есть в моей жизни! С Днём Рождения!-трогательно поздравила любимого в своем Инстаграме Виктория Лопырева. (подробности)

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Басков и Лопырева отрепетировали свадьбу

- Я всегда говорю о том, что невозможно любить человека и не быть ему другом, так же, как и нельзя дружить с человеком, не любя его...Спасибо Твоим родителям за того, какой Ты! И Вселенной за то, что Ты есть в моей жизни! С Днём Рождения!-трогательно поздравила любимого в своем Инстаграме Виктория Лопырева. (подробности)

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