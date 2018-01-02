2018-01-02T18:30:41+03:00
Звезды

Мать Энрике Иглесиаса впервые рассказала о новорожденных внуках

По мнению родительницы певца, Анна Курникова специально скрывала беременность от журналистов
Ольга АНТОНОВА
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Исабель Прейслер дала откровенное интервью и рассказала о том, как проходила беременность невестки.Исабель Прейслер дала откровенное интервью и рассказала о том, как проходила беременность невестки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конце декабря поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой были очень удивлены, когда в прессе написали, что пара стала родителями близнецов — сына Николаса и дочери Люси. Теннисистке всю беременность удавалась скрывать свое интересное положение. Она не появлялась на публике, старалась не попадаться на глаза журналистам, а в свой Instagram выкладывала только те фотографии, на которых нельзя было рассмотреть ее фигуру. Неудивительно, что некоторые решили, будто близнецов паре родила суррогатная мать. Или быть может Анна прибегла к ЭКО, а из-за суеверия решила раньше времени не говорить о своей беременности. Сами Энрике и Анна до сих пор хранят молчание: новоиспеченные родители не торопятся рассказать о малышах. А вот мама Иглесиаса молчать не стала: Исабель Прейслер дала откровенное интервью популярному испанскому журналу «Hola!», в котором рассказала о том, как проходила беременность невестки.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Анна всегда была спокойным человеком, ведущим преимущественно домашний образ жизни. Ее беременность протекала хорошо, часто посещать врачей ей было не нужно, поэтому никто и не догадывался о ее интересном положении.Анна ничего не скрывала», — утверждает Исабель. — Что касается Энрике, то он был невероятно счастлив, когда стал отцом». К сожалению, других подробностей о рождении малышей Прейслер не рассказала. Зато мама певца поведала о своей личной жизни. С отцом Энрике она рассталась еще в конце 70-х, а сейчас живет с перуанским писателем Марио Варгасом Льосой, который ради нее бросил жену после пятидесяти лет брака.

Напомним, Анна и Энрике познакомились на съемках клипа Escape 16 лет назад. Практически сразу между ними вспыхнул страстный роман. Однако,за время, что пара живет вместе, никто из них так и не заговорил о свадьбе. Более того, о ней не идет речь и теперь, когда Энрике и Анна стали родителями. В одном интервью теннисистка рассказала, что дети входят в ее планы, а брак — нет, потому что она не считает свадьбу залогом долгих и гармоничных отношений.

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