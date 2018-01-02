2018-01-02T19:38:49+03:00
Политика

А, может быть, «атошник»? А, может быть, и нет

Киев требует сведений о пропавшем «ветеране АТО» у Москвы
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Киев не раз заявлял, что призывников в АТО не отправляет.Киев не раз заявлял, что призывников в АТО не отправляет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страшные известия о «российском беспределе» приходят из Украины. Якобы в Москве был задержан неизвестными доблестный украинский воин, судьба которого в настоящее время остается неизвестной. МИД Украины уже обратился в Министерство иностранных дел «страны-агрессора» с жестким требованием понять и простить, тьфу ты, подтвердить факт задержания и прояснить обстоятельства задержания.

- Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца, - сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

С чего, собственно, все началось? Агентство «Украинские национальные новости» сообщило со ссылкой на «информированный источник», что, якобы, «Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — Ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно». То есть неизвестно кто, непонятно когда, и фиг знает где, что-то нехорошее сотворил с черт знает кем. А украинский МИД теперь требует, сам не понял чего.

МИД России, насколько можно понять, оказался в этой ситуации более чем толерантен, и запросил данные у министерства внутренних дел РФ. Которое и ответило, что никакими данными о задержанном в Москве участнике боев в Донбассе не располагает, и в учреждениях МВД он не содержится. Но вряд ли украинская сторона этим удовлетворится.

Что случилось с Олегом Негодой, если он существует, пока неизвестно. Может, расхвастался своими «подвигами в зоне АТО» не в той компании. Не обязательно, кстати говоря, россиян. А парней из Донецка, например, или таких же «вытиранов АТО», которые у нас по России тысячами заробитчанствуют. Если уж они друг друга режут на самой Украине, то что говорить о «гастролях» на выезде? А, может, и не приезжал в Москву Олег Негода. Может, и не Олег вовсе, а Ольга. Никакой конкретной информации ведь нет.

Даже жаль, что этого «героя» не задержала полиция. Служил ведь в 2016-м-2017-м. Киев не раз заявлял, что призывников в АТО не отправляет. Значит, доброволец из нацистского батальона какого-нибудь или контрактник ВСУ. Вот и задержать бы, спросить, где, кем, в чем участвовал. Смотришь, там бы и не статья УК РФ могла бы нарисоваться. Ранее ведь говорили, что пропускать надо только с военными билетами, дабы про каждого видеть можно было, участвовал в АТО или нет. Да и в русле последних инициатив Порошенко менять россиян на украинцев, наплевав на Минские соглашения, такая профилактика полезной может быть очень. Да и участники АТО, смотришь, станут в Донбассе вести себя хоть немного приличней.

Вообще, порядок надо наводить с этими «вытиранами АТО», приезжающими в Россию. А то так ДРГ на свою голову сами себе напросим. Кого надо – посадить, кого надо – обменять. И не надо будет бегать, как в старой сказке: «Пойди туда, не знаю куда, принеси того, не знаю кого».

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