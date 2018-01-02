2018-01-02T19:59:44+03:00
Звезды

Алена Водонаева спустя три месяца после свадьбы все-таки улетела в медовый месяц

Пара проведет две недели на Бали
Ольга АНТОНОВА
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Алена Водонаева и ее супруг Алексей Косинус. Фото: instagram.com/alenavodonaevaАлена Водонаева и ее супруг Алексей Косинус. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
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В сентябре 2017 года бывшая звезда «Дом-2» Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Косинуса и почти сразу же после регистрации брака молодожены вновь окунулись в работу. Телеведущая делала ремонт в их общей питерской квартире, запускала производство новых сувениров со своим логотипом и доставки готовой еды, которая позволит поклонникам модели оставаться такой же стройной как она. Казалось бы, молодцы-ребята, но время от времени в своих сторис звезда инстаграма жаловалась, что она все-таки мечтает как любая невеста о медовом месяце и может быть на новогодних праздниках им удастся отдохнуть. В общем, все получилось. 2 января молодожены приземлились на Бали, где планируют провести ближайшие две недели. К слову, надо отметить, что здесь же сейчас греется под теплым солнцем бывшая лучшая подруга Водонаевой –Айза Анохина, которая купила на индонезийском острове дом. Девушки были очень дружны несколько лет назад, проводили вместе много времени, но потом, по слухам, между ними случилась крупная ссора. Что стало ее причиной неизвестно.

К слову, перед Новым годом Водонаева, известная своими красивыми формами, дала совет своим подписчицам, как не растолстеть в праздники.

«Все, кто сейчас активно стройнеет к новому году! Сохраняйте форму и дальше. Не надо наедаться ночью и заливать в себя литр алкоголя. Если совсем никак не уйти от застолья, ограничитесь белками и клетчаткой. Не ешьте вы майонезные салаты! Вообще забудьте слово - майонез! Если хочется шампанского - бокал в самый раз. Мой последний алкоголь, кстати, был именно на прошлый Новый год. Один бокал. Больше ни разу за год, ни капли. В эту новогоднюю ночь, я буду пить воду и вкусный чай. А праздничный ужин состоится в 19-20 ч. Я хочу и желаю, чтобы вы у меня оставались красивыми и здоровыми всегда! Так, и хейтеры, тоже много не хомячьте! Полегче там. Здоровье то одно!» - дала она важные советы своим фолловерам.

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