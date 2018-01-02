2018-01-02T20:22:59+03:00
В мире

Дочь Трампа провела новогоднюю ночь на вечеринке Playboy

Ее пригласил сын наследника империи
Ольга АНТОНОВА
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На всех снимках Купер Хефнер нежно приобнимал Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/missvanzutphenНа всех снимках Купер Хефнер нежно приобнимал Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/missvanzutphen
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24-летняя дочь Дональда Трампа- Тиффани после празднования Нового года в кругу семьи решила начать каникулы с вечеринки Playboy и стала его настоящим бриллиантом. Её мини-платье и соблазнительную фигуру тут же оценили с профессиональной точки зрения: вокруг было много девушек Playboy, но всеобщим вниманием пользовалась именно дочь президента США. На веселое мероприятие Тиффани пригласил сын недавно умершего Хью Хефнера. К слову, это событие уже сравнивают с попыткой молодого человека продолжить дело своего славного отца, который в 1990 году пытался затащить жену Дональда Трампа на обложку журнала Playboy. Вполне возможно, ведь Купер Хефнер в течение всего вечера старался максимально угодить наследнице многомиллионного состояния. Приносил коктейли, знакомил с гостями, делал селфи и многочисленные комплименты нарядам эффектной блондинки.

Купер Хефнер в течение всего вечера старался максимально угодить наследнице многомиллионного состояния. Фото: twitter.com/candidcandace

Купер Хефнер в течение всего вечера старался максимально угодить наследнице многомиллионного состояния. Фото: twitter.com/candidcandace

Думаем, и для самой Тиффани праздник души и тела Playboy стал настоящим глотком свежего воздуха после изнурительной учебы на юридическом факультете, которую, как говорят, она не сильно жалует. Тиффани как мама мечтает о карьере модели или актрисы.

На вечеринку Тиффани Трамп надела соблазнительное мини-платье. Фото: twitter.com/candidcandace

На вечеринку Тиффани Трамп надела соблазнительное мини-платье. Фото: twitter.com/candidcandace

Кстати, 27 лет назад точно на таком же мероприятии основатель Playboy Хью Хефнер так же встречал жену тогда просто бизнесмена Дональда Трампа — Марлу Мейплс. Основатель самого известного мужского журнала в мире уговаривал красавицу согласиться стать его "зайчиком" за $1 млн, который ему был готов заплатить её муж, но блондинка тогда отказалась. Зато Дональд Трамп позже не раз появлялся на обложке Playboy в окружении других сексапильных девиц. Как, впрочем, и его будущие жёны.

Тиффани мечтает о карьере модели или актрисы. Фото: instagram.com/missvanzutphen

Тиффани мечтает о карьере модели или актрисы. Фото: instagram.com/missvanzutphen

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