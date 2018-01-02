2018-01-02T21:02:05+03:00
Экономика

На сколько подорожает бензин в 2018 году

Эксперты прогнозирует, что стоимость автотоплива опять будет расти с опережением инфляции
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Наступивший 2018 год автомобилистов, судя по всему, не очень порадует.Наступивший 2018 год автомобилистов, судя по всему, не очень порадует.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Наступивший 2018 год автомобилистов, судя по всему, не очень порадует. Эксперты уже соревнуются в прогнозах, на сколько подорожает бензин. Диапазон предсказаний — от 1,5 до 3 рублей за литр.

В прошедшем 2017 году цены на бензин росли с опережением инфляции. За год они увеличились, как следует из данных Росстата, почти на 7% (в среднем на 2,5 рубля). В то время как инфляция составила меньше 3%. Похожую ситуацию ожидают и в 2018 году.

Причина первая — рост акцизов. Они в наступившем году будут увеличиваться дважды, каждый раз на 50 коп. с литра. Первое, традиционное повышение с 1 января, уже произошло. Второе случится летом, с 1 июля. Правительство надеется за счет этого получить дополнительных 40 млрд рублей в бюджет. А для кошельков автовладельцев каждый литр по совокупности «потяжелеет» минимум на рубль. Впрочем, эксперты считают, что скорее это будет 1,5 рубля, поскольку автозаправщики, прикрываясь ростом акцизов, наверняка захотят увеличить собственную прибыль.

Есть и другая причина — на внутренние бензиновые цены влияют цены мировые. Производители топлива жалуются, что у нас чуть ли не самый дешевый бензин в Европе, дешевле он только в Белоруссии и Казахстане. И используют любые возможности для экспорта топлива туда, где за него готовы платить побольше. Жалуются производители и на рост налоговой нагрузки: основная прибыль с каждого литра бензина уходит государству, собственно нефтяникам достается меньше процента, а еще есть переработчики, заправщики… Вот и появляются предсказания, что при росте акцизов на рубль литр бензина может вырасти в цене, возможно, даже и на все три.

В Минфине и Федеральной антимонопольной службе дают более спокойные прогнозы - рост цен на бензин должен уложиться в пределы инфляции (она ожидается в 2018 году в рамках 4%), для более серьезного подорожания повода нет. Впрочем, то же они обещали и в начале 2017 года...

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