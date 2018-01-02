2018-01-02T23:56:18+03:00
Звезды

Они снова вместе: Венсан Кассель опубликовал фото с Тиной Кунаки в эротическом платье

Вот так сюрприз: пара вместе отдыхает в Бразилии
Ольга АНТОНОВА
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Венсана Касселя и Тину Кунаки застукали во время их отпуска в БразилииВенсана Касселя и Тину Кунаки застукали во время их отпуска в БразилииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывшему мужу Моники Беллуччи – Венсану Касселю недавно исполнился 51 год, и многие поклонники предположили, что возрастная разница, а возлюбленной актера Тине Кунаки всего 24, стали причиной почему пара внезапно рассталась. Правда, называлось еще имя рэпера A$AP Rocky, с котором модель стала все больше времени проводить в Нью-Йорке. Однако, Кассель на этой новогодней недели кажется утер нос всем сплетникам. Сначала он опубликовал фото с бразильской семьей ( он сейчас отдыхает в Рио-де-Жанейро), где продемонстрировал великолепное спортивное тело с кубиками пресса и накачанными бицепсами, а чуть позже выложил снимок с той самой якобы бывшей возлюбленной – Тиной. Да еще какой снимок! Пара влюбленно смотрят в камеру, при этом на красавице-модели надето то ли эротическое платье, то ли что-то из новой коллекции Виктории Сикрет. Но что бы это не было, смотритсяэто ну очень красиво. Венсан при этом хитро улыбается: ну что есть еще вопросы?!

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Венсан Кассель играет мускулами
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К слову, чуть ранее фотографы застукали эту же парочку в одном из самых престижных районов Рио - Леблон, где расположен местный пляж. Пара прогуливалась по улице вместе со своими друзьями и, казалось, не замечала фотографов и чувствовала себя расслабленно. В общем, кажется, если размолвка между Тиной и Венсаном все же была, то влюбленные смогли уже разрешить все противоречия.

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Кассель и Кунаки снова вместе
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Все хорошо и в личной жизни бывшей супруги Касселя - Моники Беллуччи. Правда, теперь она не хочет, чтобы ее отношения были публичными. Недавно актриса рассказала, что перестала ценить в мужчинах красоту и молодость. Сейчас Монику Беллуччи гораздо сильнее привлекают мужчины с морщинами. «Следы времени на лице и теле помогают не отвлекаться от главного — так мы лучше видим душу», — считает она.

Беллуччи рассказала, что недавно она обрела новую любовь.

«Сейчас в моей жизни есть мужчина, но я не могу сказать больше. Мне необходима некоторая приватность. Начинается новая глава моей жизни», — откровенно заключила Моника в интервью журналу Paris Match.

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