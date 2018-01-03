Дождалась: «Вечная невеста» Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с русскими корнями

3 Янв. 2018 2018-01-03T02:21:08+03:00

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Самая известная блондинка Америки наконец-то выходит замуж: модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от своего бойфренда. Избранником 36-летней наследницы гостиничной сети стал 32-летний актер и манекенщик Крис Зилка. Предложение Крис сделал в такой романтичной обстановке, что ответить ему отказом Пэрис просто не могла.

Пара проводит вместе новогодние каникулы на фешенебельном горнолыжном курорте Аспен. Пэрис и Крис гуляли по склону горы, как вдруг бойфренд блондинки опустился на одно колено, вытащил из кармана куртки бархатную коробочку с бриллиантовым кольцом и попросил Пэрис стать его женой. Разумеется, она сказала «да»!

parishilton I said Yas! So happy & excited to be engaged to the love of my life.

Трогательную сцену запечатлели друзья влюбленных, и Пэрис немедленно выложила снимки в Инстаграм.

- Это самый романтичный момент в моей жизни! — рассказала блондинка своим поклонникам. - Я сказала "да"! Это такое счастье - обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют.

Новоиспеченная невеста продемонстрировала на камеру кольцо, которое Крис преподнес ей на помолвку – огромный грушевидный бриллиант, оправленный в белое золото. Эксперты тут же оценили стоимость кольца в 2 миллиона долларов. Неясно, правда, откуда у скромного молодого актера такие деньги? Возможно, предложение руки и сердца не стало для богатой наследницы таким уж сюрпризом, и она лично помогла выбрать кольцо, оплатив заодно его стоимость.

parishilton The most romantic moment of my life! #Engaged

Крис и Пэрис встречаются почти два года. С самого начала их отношений бывшая тусовщица была настолько без ума от бойфренда, что даже перестала напиваться на вечеринках и танцевать на столах. Более того, в интервью накануне своего 36-летия Пэрис рассказала, как изменились ее жизненные приоритеты. Блондинка уверяет, что больше не тусуется без дела, и главные цели ее жизни — мода и благотворительность. Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона никогда не бедствовала, но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики она зарабатывает по 7 миллионов долларов в год. Более того, Пэрис даже заговорила о детях. Разумеется, на роль отца своих наследников она с самого начала наметила Криса.

- До того, как в моей жизни появилась племянница, я заботилась только о своем бизнесе, путешествовала, и у меня не было времени на детей. Но все изменилось, - рассказала она, - Создать семью и родить ребенка — вот смысл жизни. Не могу дождаться этого!

Эксперты оценили стоимость кольца, которое Крис подарил Пэрис на помолвку, в 2 миллиона долларов. Фото: соцсети.

Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо. По линии матери у него есть русские и украинские корни. Настоящая фамилия Криса— Сеттлмайр, а Зилка – девичья фамилия его матери, которую он решил использовать как псевдоним в начале карьеры. Крис известен зрителям по трилогии MTV «Уже можно. Но очень страшно!» и ролями в сериалах «Тайный круг», «10 причин моей ненависти» и «Социопат». Он так же был моделью брендов «Calvin Klein» и «Diesel».

На счету Пэрис немало громких романов. Она встречалась с бывшим мужем Памелы Андерсон Риком Салмоном – профессиональным игроком в покер. В 2003—2004 годах крутила любовь с певцом Ником Картером. 29 мая 2005 года блондинка объявила о помолвке с наследником греческих судовладельцев Пэрисом Латсисом. Но он бросил Пэрис, и она переключилась на греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III – сейчас он встречается с экс-супругой Романа Абрамовича Дарьей Жуковой. После Ставроса Пэрис два года была в отношениях с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, с которым рассталась в 2008 году (в 2015-м Бенджи женился на актрисе Кэмерон Диас).

Пэрис мечтает как можно скорее стать мамой. В роли отца она уже давно видела своего бойфренда Криса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2011 года Хилтон встречалась с испанским манекенщиком Риверой Виипари, который был младше нее на 8 лет. Расставшись с ним, Пэрис нашла себе нового мальчика-игрушку – 18-летнего манекенщика из Австралии Джордана Баррета. Их роман разгорелся в январе 2015 года во время Миланской Недели моды и продлился всего пару месяцев.

Затем почти год блондинка встречалась с мужчиной, глядя на которого, ее родители наверняка благодарили бога и надеялись, что отношения непутевой дочки наконец-то закончатся свадьбой. 40-летний швейцарский миллионер Томас Гросс - серьезный мужчина и солидный бизнесмен – был готов предложить ветреной тусовщице руку, сердце и все состояние в придачу. Однако в апреле 2016 года пара все-таки рассталась - говорят, Пэрис заскучала в Швейцарии и решила вернуться домой в США.