2018-01-03T05:58:53+03:00
Спорт

Александр Овечкин помог "Вашингтону" выиграть 5:4, забросив победную шайбу в поединке с "Каролиной"

Решающий бросок капитан "Кэпиталз" нанес в овертайме поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин дважды забросил шайбы в поединке против "Каролины".Александр Овечкин дважды забросил шайбы в поединке против "Каролины".Фото: REUTERS
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Сразу две шайбы россиянин Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", записал на свой счет в гостевом поединке против "Каролины Харрикейнз". Клуб из столицы США выиграл со счетом 5:4 и смог сломить сопротивление соперников в овертайме, причем Овечкин сыграл решающую роль в этой встрече.

К 53-й минуте матча "Вашингтон" уступал сос четом 3:4. Но на 53-й минуте Овечкин сделал счет равным, а на 62-й минуте матча уже в овертайме принес победу своему клубу.

Кроме Александра Овечкина в этой встрече отличились у "Вашингтона" - Чиассон (7), Смит-Пелли (13) и Орлов. В составе "Каролины" шайбы на счету Раска (6,32), Линдхольма (46), Терявайнена (48).

Александр Овечкин после этого поединка переписал очередное достижение в своей карьере. Он провел 962-й поединок за "Вашингтон" и вышел на второе место по этому показателю, обойдя легендарного словака Петера Бондру (961 встреча). На первом месте в этом рейтинге - швед Калле Юханссон, сыгравший за столичный клуб 983 поединка.

Дважды поразив ворота "Каролины", Овечкин набрал в этом сезоне 43 (26+17) очка.

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