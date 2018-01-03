Александр Овечкин помог "Вашингтону" выиграть 5:4, забросив победную шайбу в поединке с "Каролиной"
Сразу две шайбы россиянин Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", записал на свой счет в гостевом поединке против "Каролины Харрикейнз". Клуб из столицы США выиграл со счетом 5:4 и смог сломить сопротивление соперников в овертайме, причем Овечкин сыграл решающую роль в этой встрече.
К 53-й минуте матча "Вашингтон" уступал сос четом 3:4. Но на 53-й минуте Овечкин сделал счет равным, а на 62-й минуте матча уже в овертайме принес победу своему клубу.
Кроме Александра Овечкина в этой встрече отличились у "Вашингтона" - Чиассон (7), Смит-Пелли (13) и Орлов. В составе "Каролины" шайбы на счету Раска (6,32), Линдхольма (46), Терявайнена (48).
Александр Овечкин после этого поединка переписал очередное достижение в своей карьере. Он провел 962-й поединок за "Вашингтон" и вышел на второе место по этому показателю, обойдя легендарного словака Петера Бондру (961 встреча). На первом месте в этом рейтинге - швед Калле Юханссон, сыгравший за столичный клуб 983 поединка.
Дважды поразив ворота "Каролины", Овечкин набрал в этом сезоне 43 (26+17) очка.