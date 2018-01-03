2018-01-03T15:39:41+03:00
Спорт

Хоккеисты российской молодежки впервые с 2010 года остались без медалей чемпионата мира, проиграв США 2:4

Российская команда покидает турнир в Баффало, уступив действующим чемпионам мира [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия проиграла США 2:4 и осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею. Фото: PA Images\TASSРоссия проиграла США 2:4 и осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею. Фото: PA Images\TASS
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В ночь с 2 на 3 января 2018 года в американском городе Баффало хоккеисты сборной России провели матч четвертьфинала чемпионата мира против команды США. Американцы - действующие чемпионы мира и хозяева турнира были фаворитами этого поединка. И смогли добиться победы со счетом 4:2.

Для одной из двух команд поединок первого раунда плей-офф должен был стать последним и в отличие от прошлых сезонов за наших было немного страшновато. Групповой турнир наши прошли не слишком уверенно, заняв лишь третье место. Ну и в общем российская "медальная" серия на молодежных чемпионатах мира, которая длилась с 2010 года, оборвалась именно в Баффало.

По ходу поединка россияне оказали сопротивление сборной США. Фото: PA Images\TASS

По ходу поединка россияне оказали сопротивление сборной США. Фото: PA Images\TASS

Уже на 3-й минуте игры мы пропустили бросок от Киффера Беллоуза. Смогли, правда, отыграться после прохода Марселя Шолохова на 11-й минуте. Но на 15-й Кайлер Ямамото вывел вновь американцев вперед. В конце первого периода и начале второго нам пришлось поиграть пять минут в меньшинстве после того, как за удар соперника был удален Владислав Семин, получивший штраф 5+20.

Счет 2:1 сохранялся вплоть до 44-й минуты поединка США вели в счете. Покуда Андрей Алтыбармакян не сделал счет равным вновь после сольного прохода. 2:2 и оставалось играть 15 минут, в течение которых мы пропустили дважды. Сначала на 53-й все тот же Беллоуз выводит свою команду вперед.

Чемпионат мира для сборной России завершился уже на стадии четвертьфинала. Фото: Zuma\TASS

Чемпионат мира для сборной России завершился уже на стадии четвертьфинала. Фото: Zuma\TASS

Дабы попытаться спасти этот поединок, наши на последней минуте игры меняют вратаря на шестого полевого игрока. Но тщетно. За 41 секунду до конца основного времени Джоуи Андерсон ставит точку - 4:2 в пользу команды США. Именно они продолжат свои выступления, сыграв в полуфинале с командой Швеции.

Впервые с 2010 года наша команда возвращается домой без медалей молодежного чемпионата мира. В 2011 году мы были первыми, в 2012 - вторыми, 2013 - третьими, 2014 - третьими, 2015 - вторыми, 2016 - вторыми, а год назад в Канаде заняли третье место.

Тайм-аут в конце игры не спас россиян от итогового поражения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайм-аут в конце игры не спас россиян от итогового поражения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующий чемпионат мира мира пройдет в канадских городах Виктория и Ванкувер с 26 декабря 2018 по 5 января 2019 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тройка лучших игроков сборной России на турнире

После четвертьфинальной игры Россия - США была названа тройка лучших хоккеистов нашей команды на турнире. Ими стали вратарь Владислав Сухачев, защитник Егор Зайцев и форвард Клим Костин. Это трио было определено тренерским штабом нашей команды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МЧМ-2018. Четвертьфинал.

США - Россия - 4:2 (2:1, 0:0, 1:1)

1:0 Беллоуз (Ткачак, Фокс) 02:18 ГБ

1:1 Шолохов (Костин, Елизаров) 10:32

2:1 Ямамото (Миттелстадт, Самберг) 14:34

2:2 Алтыбармакян (Саморуков) 43:39

3:2 Беллоуз (Самберг) 52:31

4:2 Андерсон (Пейлинг, Линдгрен) 59:18 ПВ

Вратари: Уолл - Сухачев

Броски: 43-29

Штраф: 8-33

МЧМ-2018. Четвертьфинал. США - Россия - 4:2.

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