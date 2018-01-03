В США выпускница религиозной школы выставила свою девственность на аукцион

3 Янв. 2018 2018-01-03T11:47:21+03:00

Праведная христианка разочаровалась в устоях после того, как узнала о многочисленных изменах парня

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Выпускница религиозной школы в штате Калифорния 23-летняя Бейли Гибсон приняла неожиданное решение - выставить свою девственность на торги. На участие в аукционе молодую христианку толкнули многочисленные измены ее парня, за которого девушка планировала выйти замуж.

Как рассказала сама Гибсон, в возрасте одного года ее усыновили и взяли в семью глубоко верующие люди. С самого детства она могла слушать только религиозную музыку и смотреть только христианские телеканалы, а обучение в закрытой школе еще и полностью оградило девушку от общения с мужчинами.

Уже по окончании учебного заведения Гибсон познакомилась с парнем, который придерживался тех же верований, что и она. Молодые люди начали встречаться, и девушка сразу решила для себя, что отдаст ему свое тело лишь после свадьбы.

Парень изменил Бейли Гибсон прямо в День Святого Валентина. Фото: Mirror Online

Однако она так и не дождалась этого момента. Как оказалось, парень не выдержал и переспал с бывшей подругой прямо в День Святого Валентина. Тогда еще 19-летняя девушка попыталась сохранить отношения и записала их с молодым человеком на семейную терапию, но все бессмысленно. Спустя некоторое время выяснилось, что тот случай измены был далеко не первым.

"Погоревав некоторое время, я пришла к выводу, что хранить девственность было глупо, потому что мой бывший парень просто не стоит этого ожидания", - цитирует Mirror Гибсон.

Свою невинность девушка выставила на специальном аукционе, по функциям больше напоминающем бордель. Его владелец Дэнис Хоф уже не первый год занимается подобным и уверяет, что за девственность можно выручить большие деньги. Так, недавно он продал невинность 20-летней девушки за 400 тысяч долларов. Однако она получила лишь половину этой суммы - остальное досталось Хофу.

Погоревав, девушка поняла, что хранить девственность было глупо. Фото: Mirror Online

Гибсон же говорит, что хочет заработать как можно больше денег, чтоб потерять девственность "наиболее выгодным способом из всех возможных".

"В конце концов, это мое тело, и я могу делать с ним, что хочу", - подытожила выпускница религиозной школы.