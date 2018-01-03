Вован и Лексус вдохновили Кузьмина на песню

3 Янв. 2018 2018-01-03T12:29:35+03:00

Если бы остров Биномо существовал, жизнь была бы там райской! Фото: стоп-кадр видео

Певец снял клип об острове Биномо, в существование которого поверила американский постпред при ООН

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Феерический разговор пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с постпредом США при ООН Никки Хейли случился в декабре, сразу после голосования о признании Иерусалима столицей Израиля.

Хейли тогда обещала "запомнить имена" тех, кто не поддержит Штаты. Телефонные шутники под видом нового польского премьера обсудили с ней помимо мировых и украинских проблем даже "приставания" Кевина Спейси к Петру Порошенко и "вмешательство" России в выборы на несуществующем острове Биномо.

Постпред США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS

- У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия, - вещал "поляк".

- Да, конечно, безусловно. Мы пристально следим за ситуацией, - отвечала Хейли.

Пранк с Никки Хейли (Представитель США в ООН).Пранкеры Вован и Лексус разыграли Представителя США в ООН Никки Хейли (Ambassador US to UN Nikki Haley). Они связались с ней от имени премьер-министра Польши.

Эта история, как выяснилось, так вдохновила Владимира Кузьмина, что он снял живописный клип про Биномо. С мартышками и лазурным океаном. С припиской: "Основано на реальных событиях".

- Раньше жил я в штате Оклахома, а теперь на острове Биномо.

Нет на целом свете лучше дома,

Чем мой дом на острове Биномо.

Райский остров - расправляйте чресла.

И пускай пока еще в ООН

Нету представительского кресла,

Остров наш прекрасен и силен, - поет Кузьмин.

Сюрпризом эта песня стала и для самих пранкеров.

Пранкеры Вован и Лексус не ожидали, что Владимир Кузьмин настолько оценит их очередной розыгрышФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы с ним не знакомы. Не ожидали что так зайдет. Тем более Владимир Кузьмин для меня - один из любимых исполнителей, - признался Лексус "Комсомолке".

- Готовы и дальше быть чьими-то музами?

- Продолжим поставлять и генерировать идеи для хороших людей. Нам не жалко!