Вован и Лексус вдохновили Кузьмина на песню
Феерический разговор пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с постпредом США при ООН Никки Хейли случился в декабре, сразу после голосования о признании Иерусалима столицей Израиля.
Хейли тогда обещала "запомнить имена" тех, кто не поддержит Штаты. Телефонные шутники под видом нового польского премьера обсудили с ней помимо мировых и украинских проблем даже "приставания" Кевина Спейси к Петру Порошенко и "вмешательство" России в выборы на несуществующем острове Биномо.
Постпред США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
- У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия, - вещал "поляк".
- Да, конечно, безусловно. Мы пристально следим за ситуацией, - отвечала Хейли.
Пранк с Никки Хейли (Представитель США в ООН).Пранкеры Вован и Лексус разыграли Представителя США в ООН Никки Хейли (Ambassador US to UN Nikki Haley). Они связались с ней от имени премьер-министра Польши.
Эта история, как выяснилось, так вдохновила Владимира Кузьмина, что он снял живописный клип про Биномо. С мартышками и лазурным океаном. С припиской: "Основано на реальных событиях".
- Раньше жил я в штате Оклахома, а теперь на острове Биномо.
Нет на целом свете лучше дома,
Чем мой дом на острове Биномо.
Райский остров - расправляйте чресла.
И пускай пока еще в ООН
Нету представительского кресла,
Остров наш прекрасен и силен, - поет Кузьмин.
Сюрпризом эта песня стала и для самих пранкеров.
Пранкеры Вован и Лексус не ожидали, что Владимир Кузьмин настолько оценит их очередной розыгрышФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Мы с ним не знакомы. Не ожидали что так зайдет. Тем более Владимир Кузьмин для меня - один из любимых исполнителей, - признался Лексус "Комсомолке".
- Готовы и дальше быть чьими-то музами?
- Продолжим поставлять и генерировать идеи для хороших людей. Нам не жалко!
Владимир Кузьмин. Премьера песни «БИНОМО».