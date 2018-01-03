2018-01-03T13:50:20+03:00
Звезды

Опухшая Анфиса Чехова рассказала, как пережила тяжелый развод и смерть подруги

Телеведущая подвела итоги года, который совершенно ее изменил
Ольга АНТОНОВА
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2017 год принес Анфисе Чеховой много трудностей. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА2017 год принес Анфисе Чеховой много трудностей. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Для Анфисы Чеховой прошлый, 2017 год был непростым. Она развелась с мужем, пыталась отсудить у отца жилплощадь для матери параллельно занимаясь развитием своего бизнеса и запуском собственного курса авторского похудения. Но как оказалось, это только верхушка айсберга задач, которые стояли перед сексуальной телеведущей в ушедшем году. О том, что ей удалось пережить она сама поделилась со своими читателями в микроблоге. При этом звезда опубликовала фото, где она предстала, что называет в домашней обстановке, без лоска и макияжа.

«Свои личные итоги 2017 года я хочу подвести под этой фотографией, без лоска, макияжа,красивого света и фотошопа. На простой, не лакшери ( мои подписчики за это меня упрекают) маминой кухне! С любимыми мамиными символами следующего года. На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас! Итак, этот год был для меня очень непростым. Тяжелая болезнь и смерть моей подруги, развод, новая жизнь, дрязги с моим папой... Путешествия, много новых знакомств и, под конец года, сразу три грандиозных проекта: “Взвешенные и Счастливые люди» на СТС, запуск собственной марки одежды и мои тренинги по гармоничному похудению. Всё это счастье навалились на меня одновременно, и иногда, кажется, что столько я не потяну. Мой внутренний трудоголик поднял голову, а мой внутренний философ и гедонист напрягся...чувствует, что отходит на второй план», - написала в своем микроблоге телеведущая.

Также она призналась, что в этом году она прошла ускоренный обучающий курс Жизни по Расставаниям! Поскольку у них ее было какое-то рекордное количество.

«И все были абсолютно разные, и все трогали за живое и все учили меня смиряться, отпускать и чувствовать, что на самом деле нет никаких расставаний! Мы все - есть одно целое и расставаясь в материальном мире, мы остаемся так же крепко связаны на тонких планах. Расставаясь мы не расстаемся. Это сложно понять, но можно прочувствовать! Я так же поняла, как бы не менялась жизнь, кто бы из неё не уходил, у меня всегда есть Я - любящая, заботливая и понимающая! Я всегда себе опора и поддержка, потому что научилась жить в мире с собой, прислушиваться и не осуждать!», - добавила Чехова.

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Анфиса Чехова подвела свои личные итоги 2017 года под фотографией без лоска, макияжа, красивого света и фотошопа
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Напомним, о том, что телеведущая и ее супруг, актер Гурам Баблишвили расстались стало известно в конце октября 2017 года. Пара много месяцев пытались спасти брак. Даже в социальных сетях оба вели себя так, будто в их семье царит полная гармония и взаимопонимание. Но развод оказался неизбежен – Анфиса и Гурам решили идти разными дорогами. Сын Соломон остался жить с мамой. Гурам оставил бывшей жене и сыну квартиру, а сам сейчас решает вопрос о том, что переехать на родину, в Грузию.

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Фанаты телеведущей в соцсети бросились писать Анфисе слова сочувствия и поддержки, многие были настроены против Гурама. Чехова подождала 2 дня, пока страсти утихнут, и развернуто ответила подписчикам в Инстаграме. (подробности)

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