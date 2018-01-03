Ирина Роднина раскритиковала новогодние огоньки

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твиттере на страничке rishikesh news появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, которые повторяют друг друга в том числе неизменным составом участников.

«Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это дежавю, которое переживает страна из года в год».

Этот пост поддержала Ирина Роднина. Она ретвитнула на своей страничке в соцсети и подписала: «Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед».

Ее реплика развернула бурное обсуждение в Сети на тему, «кто достоин показа на телевидении, а кто должен уйти с экранов навсегда».

Ирина Роднина – выдающаяся советская фигуристка, десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка.

Несколько лет назад Роднина оказалась в центре интернет-скандала. Она выложила на своей страничке в Твиттере фото Барака Обамы с супругой Мишель, изумленно смотрящих на банан.

За этим последовал всплеска негодования и обвинений в адрес Ирины Константиновны в расизме.

КСТАТИ

Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за «новогодних огоньков»: «Что ты ворчишь, как стареющий неудачник»

В прошлом году «новогодние огоньки» критиковал не только блогер Вадим Манукян, но и продюсер Максим Фадеев.

Прошел год, Манукян остался доволен новогодней ночью на Первом канале, а Максим Фадеев, видимо, по-прежнему считает, что можно было сделать «огонек» более прогрессивным. Светские сплетники, говорят, что критиком новогоднего телевизионного контента Фадеев стал после ссоры с руководителем одного из телеканалов. В прошлом году Фадеев грозился сделать альтернативный «огонек», но дальше разговоров дело пока не пошло. (подробности)