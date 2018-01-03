2018-01-03T18:01:30+03:00
Звезды

10 лет без Абдулова: Ярмольник, Степанченко, Никоненко вспомнили друга

Москвичи с самого утра несут цветы на Ваганьковское кладбище [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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10 лет, как с нами нет Александра Абдулова...10 лет, как с нами нет Александра Абдулова...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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3 января на центральной аллее Ваганьковского по традиции столпотворение. Поклонники Александра Абдулова, ушедшего из жизни в этот день, несут цветы к его памятнику. В этом году цветов и поклонников было больше обычного. Прошло десять лет, как от нас ушел Александр Гаврилович.

- У меня самый любимый фильм с Абдуловым - «Карнавал»! Они так здорово смотрелись с Муравьевой! Красивая пара! - беседуют у погоста Александра Абдулова его почитатели.

Телеведущий Андрей Максимов приехал почтить память друга Фото: Мария РЕМИЗОВА

Телеведущий Андрей Максимов приехал почтить память другаФото: Мария РЕМИЗОВА

- С утра тут было телевидение и актер Юрий Стоянов приезжал. Ждем вдову Александра Гавриловича Юлю. Мы ее по желтым розам узнаем. Эти цветы Гаврилыч подарил Юле, когда она выписывалась из роддома с их дочкой Женечкой (когда актер умер, его дочери было всего 10 месяцев-Ред.). Теперь Юля приходит к мужу на могилу с такими же желтыми розами...

В два часа дня к памятнику Александра Абдулова подтянулись его близкие друзья: Леонид Ярмольник, Сергей Никоненко, Сергей Степанченко, Александр Олейников, коллеги по «Ленкому» (художественный руководитель театра Марк Анатольевич Захаров прислал корзину желтых роз-Ред.), банкир Александр Гафин.

Вдова Александра Абдулова Юлия приехала одна, пообщалась с поклонниками мужа Фото: Мария РЕМИЗОВА

Вдова Александра Абдулова Юлия приехала одна, пообщалась с поклонниками мужаФото: Мария РЕМИЗОВА

Все ждали вдову Абдулова Юлию. Она приехала одна, поздоровалась с друзьями, побеседовала с поклонниками мужа.

А потом Юлия Абдулова позвала друзей и коллег Александра Гавриловича в ресторан, на поминки.

10 лет без Абдулова: Ярмольник, Степанченко, Никоненко вспомнили друга.Москвичи с самого утра несут цветы на Ваганьковское кладбищеМария РЕМИЗОВА

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