Владимир Габулов: "После перехода в "Брюгге" для меня все начинается с чистого листа"
Одним из самых громких трансферных переходов в начале 2018 года стал переезд вратаря сборной по футболу Владимира Габулова из тульского "Арсенала" в бельгийский "Брюгге". Эта команда лидирует в чемпионате Бельгии по футболу в нынешнем сезоне и имеет все шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
- Этот год в «Арсенале», был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле, - написал у себя в Инстаграме Владимир Габулов, объявляя о своем переезде Бельгию.
В клубе заявили, что не стали держать Габулова после того, как поступило предложение от бельгийцев:
- За год в составе тульских оружейников Владимир стал настоящим лидером команды, без которого «Арсенал» вряд ли бы сумел закрепиться в элите российского футбола. В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с «Ростовом» и «Енисеем», - отмечается в сообщении пресс-службы тульского клуба.
Уже поделившись фотографией в офисе "Брюгге" на фоне эмблемы клубы, Габулов объяснил, что привлекло его в переезде в бельгийскую команду:
- Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!
Свой ближайший матч "Брюгге" проведет 16 января против "Шарлеруа".
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев: "Финансовые условия перехода не разглашаются"
- Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков - это неправильно. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене.