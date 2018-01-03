Владимир Габулов: "После перехода в "Брюгге" для меня все начинается с чистого листа"

3 Янв. 2018 2018-01-03T19:32:22+03:00

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Одним из самых громких трансферных переходов в начале 2018 года стал переезд вратаря сборной по футболу Владимира Габулова из тульского "Арсенала" в бельгийский "Брюгге". Эта команда лидирует в чемпионате Бельгии по футболу в нынешнем сезоне и имеет все шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

- Этот год в «Арсенале», был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле, - написал у себя в Инстаграме Владимир Габулов, объявляя о своем переезде Бельгию.

В клубе заявили, что не стали держать Габулова после того, как поступило предложение от бельгийцев:

- За год в составе тульских оружейников Владимир стал настоящим лидером команды, без которого «Арсенал» вряд ли бы сумел закрепиться в элите российского футбола. В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с «Ростовом» и «Енисеем», - отмечается в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Уже поделившись фотографией в офисе "Брюгге" на фоне эмблемы клубы, Габулов объяснил, что привлекло его в переезде в бельгийскую команду:

- Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!

Свой ближайший матч "Брюгге" проведет 16 января против "Шарлеруа".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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- Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков - это неправильно. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене.