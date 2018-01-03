2018-01-03T21:50:06+03:00
Звезды

Не меняют оливье на стройность: Тина Канделаки сидит на греческом салате, а Ингеборга Дапкунайте тягает гантели

В начале января известные женщины уже отправились заниматься спортом
Ольга АНТОНОВА
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Недавно Канделаки назвали русской Джейн Фондой за ее увлечение спортом и ЗОЖНедавно Канделаки назвали русской Джейн Фондой за ее увлечение спортом и ЗОЖФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Казалось бы, когда как не в новогодние праздники расслабляться? Все условия же: обильный новогодний стол, закрытый на замок спортклуб и куча непросмотренных сериалов – и антимотивация, и релакс. Но известные леди понимают, что на них смотрят миллионы и они не вправе расслабляться. Ведь после праздников настанут суровые будни и там они должны выглядить стройными и подтянутыми.

Так, Тина Канделаки даже 31 декабря отправилась на тренировку, заявляя, что расслабляться еще рано. А 1 января поделилась в сторис видео ужина с друзьями, где ее компания с удовольствием балуется стейками и салатами, а сама руководитель Матч- ТВ заказала лишь греческий салат и рыбу на пару. Чуть ранее Тина Канделаки напомнила поклонникам, что в праздничные дни многие переедают, в результате чего набирают лишний вес. Канделаки отметила, что «наеденные» килограммы никуда не денутся ни за последующие 10, ни даже за 30 дней. Так бизнес-вумен предостерегла своих фанатов от страшной беды под названием "оливье".

Предупредила своих поклонников, что алкоголь и салаты с майонезом к стройности точно не приведут и Алена Водонаева.

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Программа на завтра: РАЗМИНКА: Скакалка -300 раз 3 раунда 10 приседаний с выпрыгиванием 10 отжиманий от пола 20 складок Основная работа: 6 кругов, без отдыха (упражнения выполнять одно за другим) -бег - 250 м. -берпи - 10 раз -складка - 20 раз -планка - 1 минута ЗАМИНКА Пресс - 100 подьемов ног С Новым годом!
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«Все, кто сейчас активно стройнеет к новому году! Сохраняйте форму и дальше. Не надо наедаться ночью и заливать в себя литр алкоголя. Если совсем никак не уйти от застолья, ограничитесь белками и клетчаткой. Не ешьте вы майонезные салаты! Вообще забудьте слово - майонез! Если хочется шампанского - бокал в самый раз. Мой последний алкоголь, кстати, был именно на прошлый Новый год. Один бокал. Больше ни разу за год, ни капли. В эту новогоднюю ночь, я буду пить воду и вкусный чай. А праздничный ужин состоится в 19-20 ч. Я хочу и желаю, чтобы вы у меня оставались красивыми и здоровыми всегда! Так, и хейтеры, тоже много не хомячьте! Полегче там. Здоровье то одно!» - дала она важные советы своим фолловерам.

А вот Ингеборге Дапкунайте пришла в спортзал на силовую тренировку уже 2 января. Чтобы показать, как многолюдно в этот день в тренажерном зале актриса опубликовала видео, на котором видно, что в gym кроме нее нет ни-ко-го!

alenavodonaevaalenavodonaeva
Наша последняя с Юльком @yulia.arbuzka тренировка в этом году Дальше без неё весь месяц заниматься буду. С мужем. Хотя я не люблю с ним заниматься, тк мы делаем разный комплекс упражнений, а ещё я всегда красная и мокрая. Но ему почему-то я нравлюсь такой Девочки, и ещё! Все, кто сейчас активно стройнеет к новому году! Сохраняйте форму и дальше. Не надо наедаться ночью и заливать в себя литр алкоголя. Если совсем никак не уйти от застолья, ограничитесь белками и клетчаткой. Не ешьте вы майонезные салаты! Вообще забудьте слово - майонез! Если хочется шампанского - бокал в самый раз. Мой последний алкоголь, кстати, был именно на прошлый Новый год. Один бокал. Больше ни разу за год, ни капли. В эту новогоднюю ночь, я буду пить воду и вкусный чай. А праздничный ужин состоится в 19-20 ч. Я хочу и желаю, чтобы вы у меня оставались красивыми и здоровыми всегда! Так, и хейтеры, тоже много не хомячьте! Полегче там. Здоровье то одно! #ЕшьСтройнейЛюби
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А вот молодая мама Полина Гагарина, которая за последний год сбросила больше 10 кг и на новогодних концертах похвасталась безупречной фигурой, сжигает лишние калории "энергичным танцем". Звезда также поделилась видео 2 января, где она активно двигается под зажигательную музыку.

К слову, не так давно постройневшей фигурой похвасталась и другая теледива - Анфиса Чехова, которая за последний год сбросила более 20 кг. Женщина даже организовала авторский курс для женщин, которые никак не могут похудеть и уверяет, что под ее руководством им это удастся.

d.ingeborgad.ingeborga
Sport very sport
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