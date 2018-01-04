4 Янв. 2018 2018-01-04T00:15:23+03:00

В квартире прорвало трубу — что делать и кто в ответе Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОТОПЛЕНИЯ ПРОРВАЛО ТРУБУ

У нас при включении отопления прорвало трубу в секции батареи в 3 часа ночи (жилье муниципальное), и залило соседей. Теперь управляющая компания заявляет, что мы сами должны возмещать соседу ущерб.

Юлия

- Отвечайте: ничего возмещать не буду, все вопросы через суд. Есть решение Верховного суда, который отказал по аналогичному делу. Было сказано: если батарея или какая-либо труба находится у вас в квартире, то это еще не значит, что управляющая компания (УК) не отвечает за ее нормальную эксплуатацию и безопасность. Так что возмещать ущерб обязана сама УК.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БУДУТ МЕНЯТЬ СЧЕТЧИКИ?

Скажите, что слышно в Госдуме про замену старых электросчетчиков? Какие планы у законодателей?

Тамара

- Слышно вот что: все счетчики — и электрические, и водные должны менять за счет компаний, предоставляющих коммунальные услуги, а не за счет граждан, пролучающих их. Вот, куда гнут депутаты и эксперты в Госдуме.

ПРОСРОЧИЛ КРЕДИТ И ЛИШИЛСЯ ЗАРПЛАТЫ

В позапрошлом году я взял кредит, и некоторое время не было возможности его выплачивать. Банк передал дело в суд, арестовали мой счет в Сбербанке, на который приходит зарплата. И начали вычитать с него деньги. Могут ли у меня забирать всю зарплату?

Владимир

- Есть решение Верховного суда РФ, в котором говорится, что должен быть соблюден баланс интересов кредитора и должника. Так что вычитать задолженность из зарлаты так, чтобы у вас совсем не оставалось денег на счету, нельзя. Если вы с этим сталкиваетесь, обращайтесь в прокуратуру.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Никак не могу заставить управляющую компанию поменять сгоревшие лампы в прожекторах на фасаде дома, пишу в администрацию района — полное бездействие.

Олег

- У нас есть властный орган с очень широкими полномочиями — государственная жилищная инспекция. Поэтому писать надо в первую очередь туда.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА?

Сельсовет в ответ на мое заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка дал отказ. Я обратился в суд. Какие у меня перспективы?

Игорь

- Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) выдают органы архитектуры, так что вы набросились на сельсовет напрасно. Органы архитектуры есть в районе, а не в каждом сельском поселении. Поэтому вам надо обращаться в районную инстанцию.