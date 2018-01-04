2018-01-04T00:59:27+03:00
Звезды

Как проводят каникулы дети звезд: Лиза и Гарри Галкины играют в фамильном замке, а дочери Михайлова загорают в Эмиратах

Многие знаменитости улетели со своими наследниками в тёплые края
Алина ЧЕРНОВА
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Как проводят новогодние каникулы звезды, выяснили корреспонденты "КП".Как проводят новогодние каникулы звезды, выяснили корреспонденты "КП".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отпев в декабре на новогодних «елках», многие артисты улетели со своими семьями на отдых. Так Филипп Киркоров отправился вместе со своими малышами в Майами. Вместе с Филиппом, Аллой-Викторией и Мартином улетела в Америку и тетя короля российской поп-сцены оперная певица Мари Киркорова.

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Звезды в сборе
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В Штатах у тети артиста уже много лет есть своё жильё.

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СинхроЛИЗАция домашнего плавания #елизаветагалкина
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В Майами Филипп проводит досуг с Кристиной Орбакайте и ее семьёй. Судя по фото, которое артист разместил в своём Инстаграме, 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин подружились с дочерью Кристины Орбакайте, 5-летней Клавдией Земцовой.

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Если Вы хотите встать рано, пообещайте с вечера сыну собрать верстак #гарригалкин
107882 отметок «Нравится»1610 комментариевInstagram

В тёплых краях проводят новогодние каникулы и младшие дочери Стаса Михайлова -8-летняя Иванна и 5-летняя Мария. Вместе с семьёй артист улетел в Арабские Эмираты, где у него должен состояться рождественский концерт.

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Всем доброго дня!!!
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Супер состязание...!!!!
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Гном Гномыч весь в работе

А вот 4-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Сашенька почти все каникулы работает. Малыш участвует в ледовом шоу своих родителей «Щелкунчик -2». «Гном Гномыч» (так Сашу зовут в семье -ред.) каждый вечер выходит на лёд «Олимпийского». Мальчику нравится такая жизнь. После каждого шоу счастливый малыш получает зарплату игрушками.

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Добрый зайчик из Большого Театра
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А 5-летний сын актрисы Ольги Кабо Виктор тоже остался дома с родителями. Мама Вити признается, что все каникулы посвятила семье, сама готовила все новогодние блюда для близких.

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Год СОБАКИ , приветствуем!!! Мы с Витюней уже на прогулке с хозяйками года Хрюшей и Боней А с Вами есть четвероногие друзья? Всем щенячьей радости и собачей верности и преданности в Новом году!!! ( @kadanelli_exclusive )
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Дома остались и дети Пугачевой. 4-летние Гарри и Лиза Галкины проводят досуг в фамильном замке. Гарри собирает с отцом конструктор, а его сестрёнка Лиза показывает новые рекорды в плавании. Несмотря на свой возраст, Лиза уже плавает, как заправская синхронистка.

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СинхроЛИЗАция домашнего плавания #елизаветагалкина
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