Как проводят каникулы дети звезд: Лиза и Гарри Галкины играют в фамильном замке, а дочери Михайлова загорают в Эмиратах
Отпев в декабре на новогодних «елках», многие артисты улетели со своими семьями на отдых. Так Филипп Киркоров отправился вместе со своими малышами в Майами. Вместе с Филиппом, Аллой-Викторией и Мартином улетела в Америку и тетя короля российской поп-сцены оперная певица Мари Киркорова.
В Штатах у тети артиста уже много лет есть своё жильё.
В Майами Филипп проводит досуг с Кристиной Орбакайте и ее семьёй. Судя по фото, которое артист разместил в своём Инстаграме, 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин подружились с дочерью Кристины Орбакайте, 5-летней Клавдией Земцовой.
В тёплых краях проводят новогодние каникулы и младшие дочери Стаса Михайлова -8-летняя Иванна и 5-летняя Мария. Вместе с семьёй артист улетел в Арабские Эмираты, где у него должен состояться рождественский концерт.
Гном Гномыч весь в работе
А вот 4-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Сашенька почти все каникулы работает. Малыш участвует в ледовом шоу своих родителей «Щелкунчик -2». «Гном Гномыч» (так Сашу зовут в семье -ред.) каждый вечер выходит на лёд «Олимпийского». Мальчику нравится такая жизнь. После каждого шоу счастливый малыш получает зарплату игрушками.
А 5-летний сын актрисы Ольги Кабо Виктор тоже остался дома с родителями. Мама Вити признается, что все каникулы посвятила семье, сама готовила все новогодние блюда для близких.
Дома остались и дети Пугачевой. 4-летние Гарри и Лиза Галкины проводят досуг в фамильном замке. Гарри собирает с отцом конструктор, а его сестрёнка Лиза показывает новые рекорды в плавании. Несмотря на свой возраст, Лиза уже плавает, как заправская синхронистка.