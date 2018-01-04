Как проводят каникулы дети звезд: Лиза и Гарри Галкины играют в фамильном замке, а дочери Михайлова загорают в Эмиратах

4 Янв. 2018 2018-01-04T00:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Отпев в декабре на новогодних «елках», многие артисты улетели со своими семьями на отдых. Так Филипп Киркоров отправился вместе со своими малышами в Майами. Вместе с Филиппом, Аллой-Викторией и Мартином улетела в Америку и тетя короля российской поп-сцены оперная певица Мари Киркорова.

allavictoriyakirkorova Звезды в сборе

В Штатах у тети артиста уже много лет есть своё жильё.

maxgalkinru СинхроЛИЗАция домашнего плавания #елизаветагалкина

В Майами Филипп проводит досуг с Кристиной Орбакайте и ее семьёй. Судя по фото, которое артист разместил в своём Инстаграме, 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин подружились с дочерью Кристины Орбакайте, 5-летней Клавдией Земцовой.

maxgalkinru Если Вы хотите встать рано, пообещайте с вечера сыну собрать верстак #гарригалкин

В тёплых краях проводят новогодние каникулы и младшие дочери Стаса Михайлова -8-летняя Иванна и 5-летняя Мария. Вместе с семьёй артист улетел в Арабские Эмираты, где у него должен состояться рождественский концерт.

stas_mihailoff Всем доброго дня!!!

Гном Гномыч весь в работе

А вот 4-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Сашенька почти все каникулы работает. Малыш участвует в ледовом шоу своих родителей «Щелкунчик -2». «Гном Гномыч» (так Сашу зовут в семье -ред.) каждый вечер выходит на лёд «Олимпийского». Мальчику нравится такая жизнь. После каждого шоу счастливый малыш получает зарплату игрушками.

gnomgnomych Добрый зайчик из Большого Театра

А 5-летний сын актрисы Ольги Кабо Виктор тоже остался дома с родителями. Мама Вити признается, что все каникулы посвятила семье, сама готовила все новогодние блюда для близких.

kabo_olga Год СОБАКИ , приветствуем!!! Мы с Витюней уже на прогулке с хозяйками года Хрюшей и Боней А с Вами есть четвероногие друзья? Всем щенячьей радости и собачей верности и преданности в Новом году!!! ( @kadanelli_exclusive )

Дома остались и дети Пугачевой. 4-летние Гарри и Лиза Галкины проводят досуг в фамильном замке. Гарри собирает с отцом конструктор, а его сестрёнка Лиза показывает новые рекорды в плавании. Несмотря на свой возраст, Лиза уже плавает, как заправская синхронистка.