«Привет, я Уильям»: Очевидцы рассказали, как Брэд Питт флиртует с девушками в кафе

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:51:08+03:00

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Больше года после того, как Анджелина Джоли подала на развод, Брэд Питт даже не смотрел в сторону других женщин. 54-летний голливудский красавец собирал свою жизнь по кусочкам и учился жить без жены и детей. Брэд бросил пить, вернул доверие Анджелины и получил право видеться с детьми столько, сколько ему хочется. Таблоиды приписывали Брэду романы то с одной, то с другой известной красоткой, но, по словам окружения артиста, на самом деле ни с одной из них у актера ничего не было. Как уверяют знакомые Питта, он только сейчас начал встречаться с женщинами – но пока эти отношения не значат для него что-либо серьезного. То, что звезда «Друзей Оушена» не растерял былого обаяния, на днях убедились посетители лос-анджелесского кафе Coffee Commissary, куда Брэд заглянул, чтобы купить кофе. Едва зайдя в заведение, Питт принялся флиртовать с одной из посетительниц в очереди – хорошенькой блондинкой, чем-то напоминающей голливудскую актрису Кейт Босуорт.

Как рассказали очевидцы сцены американскому изданию Pagesix.com, Брэд прикатил в кафе на мотоцикле. Актер был одет в байкерскую куртку и джинсы, на глазах – темные очки. Стоящая рядом с ним в очереди блондинка моментально узнала звезду Голливуда.

- Привет, я Лидия, - обратилась к нему девушка.

- Привет, я Уильям, - ответил Питт и протянул красотке руку.

Уильям – настоящее имя звезды, точнее, первое. Полное имя актера – Уильям Брэдли Питт. В начале карьеры артист решил использовать второе имя в качестве псевдонима, поскольку, как ему казалось, оно лучше сочетается с фамилией. И теперь, как оказалось, Питт использует свое настоящее имя, чтобы знакомиться с девушками.

- Но ты похож на Брэдли, - возразила девушка.

- Ну, это мое второе имя, - улыбнулся Брэд и подмигнул красотке.

Правда, знакомство в кафе не вылилось во что-либо серьезное. Когда они с Питтом купили кофе, девушка сказал анна прощание: «Было приятно познакомиться, Брэдли… Верней, Уильям!» В ответ актер рассмеялся, сел на свой байк и укатил.

Хотя Анджелина Джоли подала на развод еще в сентябре 2016 года, бракоразводный процесс голливудских звезд до сих пор не сдвинулся с мертвой точки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя Анджелина Джоли подала на развод еще в сентябре 2016 года, бракоразводный процесс голливудских звезд до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причина – неуступчивость обоих супругов. Анджелина до сих пор настаивает на единоличной опеке над детьми, тогда как Брэд Питт готов на что угодно, лишь бы получить при разводе совместную опеку. К тому же супруги до сих пор не уладили финансовые дела и не поделили общее состояние в 400 миллионов долларов. Как рассказал источник американского издания In Touch, Брэд сделал бывшей жене чрезвычайно щедрое предложение.

- Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает, - сообщил инсайдер. - И это несмотря на то, что у них был брачный контракт (обычно этот документ подразумевает, что супруги после расторжения брака остаются при своих капиталах, которые были нажиты еще до свадьбы – Ред.). Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов.

Но, несмотря на щедрость экс-супруга, Джоли не приняла это предложение.

- Анджелина отвергает любое предложение, касающееся финансов, - говорит источник из окружения звездной пары. – Она настаивает на единоличной опеке и не дает мужу ни единого шанса.

Брэду наплевать на деньги, главный приоритет для него – возможность воспитывать своих детей. Их у пары шестеро, и актер не представляет свою жизнь без 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летней Захары, 10-летей Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен. Во всех интервью он говорит, что дети теперь – главный приоритет его жизни. Ну а девушки? А девушки потом…