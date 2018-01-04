Бывшая жена Евгения Цыганова вывела на сцену всех его семерых детей

4 Янв. 2018 2018-01-04T02:35:40+03:00

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После расставания с Евгением Цыгановым актриса Ирина Леонова сосредоточилась на воспитании своих семерых детей. Несмотря на то, что актер практически не помогает бывшей жене в бытовых делах, и все заботы о малышах легли на ее плечи, 39-летняя Ирина все-таки вышла на работу в родной Малый театр. А еще она изредка принимает участие в концертах. На одно из таких выступлений на сцене концертного зала имени П.И. Чайковского Леонова привела всех своих семерых детей от Евгения Цыганова. 12-летняя Полина, 11-летний Никита, 9-летняя София, 7-летний Андрей, 6-летний Александр и 3-летний Георгий спели вместе с мамой колыбельную песню. Самая маленькая участница выступления – годовалая Вера – сидела у мамы на руках.

Дети спели вместе с мамой колыбельную. Фото: кадр видео.

Выступление Ирины Леоновой и ее детей прошло несколько месяцев назад, однако видеоролик с их номером именно сейчас начал набирать популярность в Сети – ведь по его кадрам особенно видно, как за последнее время выросли дети Цыганова. После разрыва с мужем Ирина не практически не появляется на публике и, в отличие от других звездных родителей, не выводит детей в свет. Заметно, что все девочки семьи Цыгановых очень похожи на маму, а мальчики – на отца. Ребятишки растут очень артистичными – они явно унаследовали от родителей вокальные и актерские данные. Младшая Вера все выступление спокойно сидела на руках у мамы и только изредка тянулась к микрофону, видимо, принимая его за необычную игрушку.

Заметно, что девоски похожи на маму, а мальчики - на папу. Фото: кадр видео.

К слову, номер Ирины Леоновой и ее детей был посвящен сериалу «Дети Арбата», во время съемок которого актриса и познакомилась со своим будущим мужем Евгением Цыгановым. В то время Ирина еще была замужем за актером Игорем Петренко. Но страсть с Цыгановым вспыхнула мгновенно, и актриса ушла от супруга. Тем более, что ее брак с Петренко был бездетным, а Цыганов подарил ей одного за другим семерых детей. Никто даже не мог и представить, что Евгений решит оставить такую большую и дружную семью. В комментариях к видеоролику поклонники восхищаются Ириной Леоновой, отмечая, что она не только красивая женщина, но и талантливая актриса и заботливая мама. Зрители желают Ирине найти достойного спутника жизни, который будет заботиться не только о ней, но и о ее детях.

Младшая Верочка все выступление спокойно сидела на руках у мамы и только изредка тянула ручку к микрофону. Фото: кадр видео.

Расставшись с Ириной в 2015 году, Евгений Цыганов ушел к своей коллеге по съемочной площадке Юлии Снигирь. 9 марта 2017 года Юлия родила Цыганову восьмого ребенка - сына Федора. К слову, с младшей дочкой Цыганова Верой у мальенкого Феди разница всего в шесть месяцев. Снигирь и Цыганов долго скрывала свои отношения и факт рождения наследника, и лишь недавно артисты начали вместе выходить в свет и говорить о детях. Евгений старается уделять всем своим детям достаточно внимания, но, как он признается, это не всегда получается из-за загруженности. Это расстраивает его – Цыганов считает, что он далеко не самый образцовый папа. Тем не менее, он старается находить индивидуальный подход к каждому ребенку.

- Иногда приходится навязывать ребенку, спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там принуждать, - признался Евгений в интервью телеканалу «Дождь». - Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь.

Дети Цыганова растут очень артистичными. Фото: кадр видео.

Евгений подчеркивает, что проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы.

- Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному, - говорит Цыганов. - Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами.

Евгений Цыганов проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. Но он старается уделить внимание каждому.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой, оставив ей и детям квартиру на Ленинском проспекте. Как рассказывали «КП» ее коллеги по сцене, Ирина обижена на мужа. Как-то обмолвилась: «Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить на стороне еще одного - абсолютная безответственность».

Евгений ушел от жены к своей коллеге по съемочной площадке Юлии Снигирь.Фото: Евгения ГУСЕВА

По признанию Леоновой, Цыганов не только отвечал за семейный бюджет, но и помогал ей в воспитании детей и в хозяйственных делах. Сейчас Евгений исправно перечисляет деньги, но делами бывшей семьи не занимается. Чтобы справляться с детьми и одновременно работать в театре, Ирина наняла няню, которая выполняет функции домработницы и гувернантки - занимается с ребятишками, готовит и убирает.