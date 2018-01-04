Как я, наконец, перевел старушку через дорогу
Она стояла на площадке у выхода из метро и растерянно смотрела на поднимающихся по эскалатору. Зеленые, почти песочные выцветшие глаза. Палка с изогнутой пластмассовой ручкой, на которую она опиралась голубой варежкой. Вторая рука без варежки держала коричневую, давным-давно потертую сумку.
А я спешил. Очень спешил. У меня в руке был бумажный пакет, в котором лежал свитер с логотипом «КП». Я собирался вручить этот подарок Очень Большому Человеку.
- Бабушка, вам чем-то помочь? – спросил я ее и сам себе удивился – расписание, которое я для себя составил на новогодний день, совершенно не предполагало незапланированных остановок.
- Ой! - обрадовалась она. – Мне на Проспект Мира надо. У меня материал о детях войны. Для редакции.
- Идемте! – я посмотрел на смартфоне нужный адрес. Всего два квартала. Правда, кварталы длинные. Как бабушка дойдет? Но старушка оказалась настолько прыткой, что у турникетов уже мне пришлось догонять ее.
В переходе играла музыка – двое ребят, один на обычной балалайке, другой на балалайке-контрабасе размером с палубу небольшого авианосца, так наяривали эстрадные хиты, что публика, выходя из метро, поневоле пританцовывала. Мы задержались. И тут моя бабушка пустилась в пляс, размахивая палочкой и покачивая плечиками.
Когда музыканты решили передохнуть, мы тронулись дальше.
- Меня ждет редактор Наташа, - уверенно говорила мне бабушка. – Мы утром созвонились.
- А почему именно в эту газету?
- Так она бесплатная, нашего района. Ее нам в ящик кладут.
Мы поднялись из перехода по ступенькам.
- О, Сухаревка! – обрадовалась старушка. – У нас здесь учеба была!
- Вы в молодости здесь учились? – не понял я.
- В прошлом году! Нас, детей войны, бесплатно компьютеру учили.
- В библиотеке?
- Ну да, вот тут. Это власти города придумали.
- А что у вас за материал? – уже профессионально заинтересовался я.
Бабушка обрадовалась. Поставила на парапет тощую сумку и стала перебирать листки, аккуратно разложенные в прозрачные файлы. Выпал один. Письмо в защиту сибирских лесов.
- Мы подписи собираем. Отправим президенту! – объяснила она и продолжила копаться во внутренностях сумки.
Показалась тонкая книжица в салатовой обложке.
- А это что?
- Это автореферат диссертации. Я кандидат фармацевтических наук. Всегда ношу с собой! – гордо пояснила бабушка.
На титуле был год – 1970.
- Так вы химик?
- Да, почти всю жизнь в институте проработала.
- А материала-то нет. Забыли?
Она расстроилась. Задумалась.
- Я же все собрала! Не может быть!
Из вороха бумаг выпала цветная фотография. Моя бабушка и пожилой мужчина чему-то улыбаются, глядя в объектив. В кадре деревья, крыша неказистого дома.
- Это мы с мужем на даче. А расписывались здесь, за углом, в Мещанском ЗАГСе. Почти пятьдесят лет назад.
Ветер продувал Садовое кольцо. Пальцы без перчаток стыли на морозе.
- А материал-то где? – настаиваю я.
- А тут, - постучала бабушка узловатым пальцем по темно-фиолетовому берету. – Я хочу, чтобы в газете опубликовали нашу с сестрой карточку – как детей войны. Только этой вот карточки почему-то и нет… А писать-то что? Писать-то нечего. Обычная жизнь.
- Как вас зовут-то?
- Инна Дмитриевна Кузнецова, - и добавила. - У меня два покровителя – летчица Кузнецова. Знаете такую? В войну была такая командиром женской эскадрильи. И святой Кузьма, который покровитель кузнецов.
Она сложила файлы обратно в сумку. Повернулась ко мне.
- Я пойду, Наташа ждет! – и посеменила в сторону проспекта.
Я чуть отстал. Потом повернулся и догнал ее.
- Инна Дмитриевна, в Новый год, бывает, люди встречают Дедов Морозов. Давайте я сейчас побуду таким Дедом! – и протянул ей пакет.
- Что вы, я взять не могу! – насторожилась она.
- А это не вам, это свитер вашему мужу! Пусть ему будет тепло в новом году!
А Очень Большой Человек совершенно спокойно обойдется без свитера.