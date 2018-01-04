2018-01-04T14:58:36+03:00
Звезды

Мария Кожевникова показала "непубличного мужа"

Актриса и экс-депутат публикует снимки супруга раз в год
Петр СИМОНОВ
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«Муж единственный раз согласился на фотосессию, он очень не любит публичность, но и это качество я в нем уважаю» - подписала снимок Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova«Муж единственный раз согласился на фотосессию, он очень не любит публичность, но и это качество я в нем уважаю» - подписала снимок Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova
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Звезда «Универа» - так Марию Кожевникову уже, наверное, никто не называет. У 33-летней актрисы за плечами столько достижений, что сериал, который сделал ее знаменитой, затерялся в ее биографии. Мало кто из ее коллег в таком возрасте достигал подобных карьерных высот. Да, сцена была не театральной, а политической. Пять лет Кожевникова просидела в Госдуме. И теперь ее еще долго будут называть экс-депутатом. За это время Мария развивалась во всех отношениях. Она, кажется, успела всюду: вышла замуж, получила приглашения в полноценные киопроекты и родила троих сыновей.

Каких только слухов об избраннике Кожевниковой не ходило, учитывая ее место в парламенте. А все потому, что супруг Марии наотрез отказался делить славу и публичность супруги с нею. Но пришло время показать мужа стране. Кожевникова делает это раз в год, начиная с прошлого. И вот как выглядит счастливый отец троих сыновей Марии.

Зовут его Евгений Васильев, он бизнесмен. Они поженились в августе 2013-го, затем обвенчались. Старшему сыну Ивану 19 января исполнится 4 года, среднему Максиму 3 года будет 26 января, а младшему, имя которого держат в секрете, нет и полугода.

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