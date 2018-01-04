Знаменитые отцы и их дети, жутко похожие друг на друга

4 Янв. 2018 2018-01-05T01:08:11+03:00

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Генетики уже ответили на вопрос о том, на кого должен быть похож ребенок. Существует мнение, что девочки больше похожи на пап, но это не совсем верно. Скорее вероятность того, что мальчик будет больше похож на маму, а с девочками вероятность 50х50. Тем детям, о которых пойдет речь, невероятно повезло быть как две капли воды похожими на своих отцов. Мы смотрим на них и удивляемся невероятному сходству!

Гоша и Полина Куценко

Гоша Куценко на выпускном дочери Полины в Театральном институте имени Бориса Щукина. Фото: instagram.com/mashaporoshina

Известный и очень харизматичный 50-летний актер впервые стал отцом 21 год назад. Гоше Куценко родила дочь актриса Мария Порошина. Они прожили несколько лет в незарегистрированном браке, но разошлись, когда ребенку было 5 лет. Сегодня первенец актеров во всю идет по стопам родителей. Полина Куценко тоже решила стать актрисой. В этом году доучилась в Щукинском театральном институте. Девушку уже можно увидеть в сериалах. Есть такие примеры, когда дети известных родителей берут себе псевдоним, но даже если бы Поля его взяла, понять, чья она дочь не составило бы труда. Вся в папу! Остается посмотреть, какими вырастут дочери Куценко от второго брака с моделью Ириной Скриниченко, но пока младшей Свете полгода, а средней Жене — 3 года.

Стас и Иванна Михайловы

inamikhaylova 8-летняя Иванна - вылитый папа

48-летний король шансона, певец и любимец женщин Стас Михайлов — многодетный отец. Сегодня он счастливо женат. В его семье шесть детей. Двое от предыдущего брака его супруги Инны Михайловой (24-летний Андрей и 18-летняя Ева) и двое от его собственных прошлых браков: 16-летний сын Никита и 12-летняя дочь Дарья. Жена Инна родила ему двоих дочерей. Самая младшая 5-летняя Мария больше похожа на маму, а 8-летняя Иванна — вылитый папа.

Андрей и Дарья Кончаловские

Дарья - единственная внебрачная дочь Андрея КончаловскогоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Учитывая, что у знаменитого на весь мир режиссера 7 детей и 10 внуков, мы не будем перечислять всех отпрысков Андрея Кончаловского. Более того, никто из них не имеет такого сходства с отцом, как 37-летняя Дарья. Она — единственная внебрачная дочь своего отца. Ее мать — актриса Ирина Бразговка. О своей беременности она узнала после разрыва с Кончаловским, когда тот уже уехал покорять Голливуд в США. Режиссер не знал о том, что в 1980-м у него родилась дочь. К тому моменту он уже рос сын Егор и дочь Александра от двух первых браков. Отец и дочь познакомились, когда Даша уже выросла. Андрей Сергеевич не раздумывал признавать ребенка или нет. На лице Дарьи написано, чья она дочь. Кстати, носит она фамилию Михалкова. Потому что у отца в паспорте именно эта фамилия. И еще она вся в отца и в вопросах семьи — воспитывает четырех детей от двух браков и одной случайной связи с тунисским аниматором.

Игорь и Григорий Верники

gr_vernik Григорий - единственный сын Игоря Верника

Человек-улыбка, который в прошлом году получил звание народного артиста России, успевает играть в кино, быть ведущим актером одного из лучших московских театров МХТ им. Чехова, вести радио- и телепрограммы, что-то продюсировать, а еще быть отличным папой. У 54-летнего Игоря Верника есть единственный сын Григорий, поэтому он получает всю любовь знаменитого отца. Его мама Мария Верник оставалась непублична как в браке с актером, так и после развода в 2009-м году. Но родители Гриши расстались друзьями, а в этом году их сын окончил школу и совсем недавно отметил 18-летие. Кем станет сын Верника, наверное, можно не гадать. Гриша прошел серьезный отбор и теперь учится на актера в Школе-студии МХАТ, где когда-то учился его отец, который явно гордится сыном. И улыбки у них, кстати, идентичные

Владимир и Марта Кузьмины

Марта из всех дочерей Владимира Кузьмина больше всех похожа на отца. Фото: instagram.com/martadjmarta

Как известно, женщин у известного музыканта было немало. Владимир Кузьмин долго искал свою единственную, дважды побывал в браке и стал отцом пятерых детей. Сегодня жена 62-летнего артиста - модель Екатерина Трофимова, ей 35 лет. Она помогла певцу пережить потерю двух старших детей в 2002-м и 2009-м. И так вышло, что три его дочери — от разных матерей. 32-летняя София от первого брака с поэтессой Татьяной Артемьевой, 31-летняя Марта от отношений с Ириной Мильциной и 30-летняя Николь — от связи с поклонницей Татьяной Муинго. Больше всего на знаменитого отца похожа средняя дочь Марта. Она тоже как и папа решила посвятить жизнь музыке — работает виджеем на музыкальных мероприятиях и корпоративах. Марта почти не красится и носит короткую стрижку. Кажется, что она — вылитый папа в молодости, хотя волосы у него всегда были длинными.