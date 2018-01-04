Тайна причёски Трампа разгадана

4 Янв. 2018 2018-01-04T18:54:33+03:00

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Загадка необычной причёски американского магната и политика Дональда Трампа наконец-то раскрыта. Хотя чего только не болтали о нём (вернее, о ней) злые языки: то ли это парик, то ли дурновкусие…

Но журналист Майкл Вулф по итогам бесед с дочерью Трампа Иванкой выдвинул свою версию — похоже, самую правдоподобную. Скорее всего, когда-то магнат прибегнул к процедуре пересадки волос — удалению полысевших фрагментов кожи и подтягиванию на их место более «мохнатых» участков. «Она [Иванка] часто рассказывала о технической стороне вопроса, — пишет Вулф в недавно вышедшей книге «Пламя и ярость: Белый дом Трампа изнутри». — После пересадки волос те окружили абсолютно лысую макушку Трампа и направляются со всех сторон так, чтобы сойтись в центре, а потом зачёсываются назад и фиксируются гелем».

Раскрыта и причина необычного медно-рыжего цвета шевелюры 45-го президента: «Всё дело в средстве для окраски волос под маркой Just for Men, которым пользуется Трамп. Чем дольше его держишь на волосах, тем более тёмным в итоге получается цвет. Но Трамп нетерпелив, поэтому на выходе мы имеем этакого «оранжевого блондина», — со ссылкой на Иванку отмечает Вулф.

Ну что ж, с тем, как делается причёска Дональда, вроде бы разобрались. Но в чём её тайный смысл? На этот вопрос «Комсомолке» ответил кандидат психологических наук Александр Невеев:

— Прическа Трампа — безусловно, один из ярчайших элементов его образа, — полагает эксперт. — Об этом говорит хотя бы тот факт, что в период предвыборной компании известнейший американский телеведущий Джимми Фэллон в прямом эфире взлохматил Трампа, (естественно, с разрешения последнего). Публика была в восторге! Итак, почему же его «львиная грива» привлекает внимание простых американцев? Думаю, именно потому, что с ней явно и подчёркнуто не все в порядке. Будучи миллионером, Трамп вполне мог бы сделать себе потрясающую шевелюру любого цвета и густоты. А такой попустительский подход к прическе, пожалуй, делает Трампа ближе к народу, а его образ — не совместимым с чванливым снобизмом других американских политиков. Вдобавок, слегка небрежная прическа педалирует уверенность Трампа в себе, мужественность и брутальность: с нею он предстает в том же амплуа, что и лихой ковбой, взлохмаченный после перестрелки с бандитами.