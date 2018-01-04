Украина хотела взорвать российский газопровод

4 Янв. 2018 2018-01-04T19:30:49+03:00

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Слушаешь заявления высокопоставленных украинских чиновников и только диву даешься. То ли большинство из них всерьез выжили из ума, то ли вся Украина, по крайней мере, Украина последних трех лет - настоящее бандитское государство.

Судите сами. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире киевского телеканала Zik рассказал, что Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Тогда, пояснил Грымчак, в высшем руководстве Украины шла борьба между сторонниками немедленной войны и приверженцами длительного политико-дипломатического противостояния с Россией.

- Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю! В 2014 году были планы, были горячие головы в Генштабе, в разных местах, - заявил Грымчак, добавив, что уничтожения украинской газотранспортной системы все же удалось не допустить. Откуда он получил сведения о планах по подрыву нитей российского газопровода, Грымчак не уточнил.

Сейчас, по словам Грымчака, идущая в Европу через территорию Украины газовая магистраль - один из сдерживающих факторов вооруженного противостояния в Донбассе.

- А Россия между делает все, чтобы построить газопровод в обход Украины! - возмутился чиновник.

Очевидно, что Грымчак имеет в виду «Северный поток — 2». Этот проект возник в 2012 году сразу после ввода в строй газопровода «Северный поток». Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство этого газопровода позволит России полностью прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины.