2018-01-04T23:06:37+03:00
Спорт

Сергей Степашин про уход Виталия Мутко: "Этого следовало ожидать"

Экс-премьер России, член попечительского Совета спортивного общества "Динамо" - в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Виталий Мутко покинул пост в оргкомитете ЧМ-2018.Виталий Мутко покинул пост в оргкомитете ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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- Сергей Вадимович, прежде всего... То, что Виталий Мутко освобожден от должности главы оргкомитета ЧМ-2018 - сенсация или событие вполне ожидаемое?

- Этого следовало ожидать. Когда он ушел с поста руководителя РФС... Хоть и сказал, что - временно. Непонятно, что такое - временно? А первенство мира нужно организовать так, чтобы никто не помешал нам его провести. И не помешал нашим спортсменам. Поэтому тут надо брать все на себя. Что и сделал Мутко.

- Ну, и что это даст?

- Дело в том, что в этой ситуации ФИФА будет проще отбиваться от придуманных - теперь уже совершенно очевидно - обвинений наших футболистов, что они принимали там допинг и так далее.

Хотя первенство мира по футболу - это совершенно другие соревнования, чем Олимпийские игры, там свои, что называется, "спортивные полицейские", спортивные врачи. Там свой контроль.

И поэтому совершенно понятно - что Родченков и те, кто его "ведет", - попытаются сделать так, чтобы первенство мира было серьезно помоченным. Особенно англичане в этом плане стараются, потому что они проиграли попросту нам это первенство мира. Поэтому задача одна - чтобы оно прошло, как положено. И главное - чтобы был хороший результат.

- Вы имеете ввиду - хотя бы приемлемый для нас... Вы, прежде всего, имеете ввиду организацию?

- С организацией я проблем не вижу. Практически - все стадионы уже подтянуты. Что касается результатов... Это все-таки спорт, а в спорте всегда хочется победы.

- И какие у вас спортивные прогнозы на 2018-й?

- Что касается футбола... Безусловно, - это выход из группы. Ну, я думаю, можно побиться и за четверть финала. Если выйдем в полуфинал - это будет блестящий результат. А в Олимпиаде я все-таки рассчитываю на победу нашей хоккейной сборной. Вот она, безусловно, может подсластить пилюлю. Что я имею ввиду? То, что по-свински поступили с нами, лишив возможности выступать под своим флагом, гимном... Это впервые, кстати, против нашей страны такая вещь...

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