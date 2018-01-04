В начале 2018 года курс доллара упал ниже 57 рублей

4 Янв. 2018 2018-01-04T23:11:07+03:00

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Начало года радует российских инвесторов. Второй день подряд растут котировки акций крупных компаний. Индексы РТС и ММВБ прибавили в целом по 5%. Рос и рубль. По итогам торгом в четверг курс доллара опустился ниже 57 рублей, а за евро дают 68,7 рубля.

Основная причина такого оптимизма – рост стоимости нефти. Баррель «черного золота» с начала года тоже сильно подорожал. Сейчас за бочку нефти дают 68 долларов. Такого не было больше 2,5 лет. Как объясняют аналитики, нынешний скачок произошел из-за массовых протестов в Иране, которые продолжаются с конца декабря. На биржах так заведено: когда происходят беспорядки в нефтедобывающей стране, это тут же приводит к росту цены на нефть. Трейдеры опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками и появится дефицит сырья.

В целом эксперты прогнозируют, что нефть в этом году будет довольной дорогой.

- Аналитики Morgan Stanley считают что цены на нефть в этом году будут находиться в диапазоне $56 - $70 и в скобках скажем, что российская экономика уже адаптировалась к нефтяным ценам $50. "Самолет нашей экономики" пролетит над грозовыми облаками с запасом $6, - считает Андрей Верников, замглавы ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент».

В прошлые годы цены на нефть не шли слишком высоко из-за сланцевых производителей в США. Они тут же наращивали производство, когда стоимость барреля превышала $55 – 60. Но в этом году сланцевики могут взять паузу. По мнению экспертов, многие из них предпочтут отдать часть долгов и выплатить долгожданные дивиденды акционерам. Все это откладывалось из-за сложной ситуации на сырьевом рынке. Поэтому рост добычи может приостановиться. И это позволит цене на нефть остаться на высоком уровне.

В этом случае рубль тоже будет относительно крепким. При этом ждать резкого падения курсов доллара и евро тоже не приходится. На валютные котировки влияют еще два мощных фактора – это политика Центробанка и Федеральной резервной системы США. За океаном в 2018 году планируют и дальше поднимать ключевую ставку (сейчас – 1,5% годовых). А у нас наоборот – опускать (с нынешних 7,75%). Оба этих процесса будут немного ослаблять нашу валюту.