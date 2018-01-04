2018-01-04T23:36:03+03:00
Спорт

Российский тяжелоатлет Олег Чен отстранен от соревнований из-за доклада Макларена

Наша федерация тяжелой атлетики уже готовится подавать апелляции и отстаивать интересы своего спортсмена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский тяжелоатлет Олег ЧенРоссийский тяжелоатлет Олег ЧенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 4 января, было официально объявлено, что российский тяжелоатлет Олег Чен попал под санкции. Он отстранен от всех соревнований из-за упоминания в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. О сроках рассмотрения дела и каких-то фактов в доказательство обвинений не было приведено.

- Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет. Мы уже подали апелляцию в международную федерацию. С нашей точки зрения, никаких доказательств нарушения спортсменом антидопинговых правил нет. Сроки? Да кто их знает, пока молчат, мы считаем, что со спортсменов будут сняты обвинения, - заявил в интервью ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики Александр Петров.

Как ожидается, далее представители нашей федерации будут отстаивать интересы наших спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Поскольку единственная причина для обвинений - это сведения со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова.

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