«Так плохо мне еще никогда не было»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

5 Янв. 2018 2018-01-05T11:09:55+03:00

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Казалось бы прошло больше года с развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, но, похоже, звезда еще «не переболела» любовью к бывшему и ей все также обидно из-за его предательства. Поэтому когда несколько дней назад в прессе появилась новость, что новая возлюбленная футболиста Анастасия Костенко ждет ребенка, звезда «Дом-2» тут же пожаловалась в инстаграме своим поклонникам, что очень плохо себя чувствует.

«Так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда …все сразу. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит… еще и на душе тяжело как-то», — пожаловалась знаменитость. В комментариях к публикации многие фанаты Бузовой поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления.

Надо отметить, что ушедший год выдался для Бузовой ударным. Она работала так, что зачастую просто не спала несколько дней, чтобы успеть и на записи песен, и на концерты, и на телевизионные эфиры. Плюс, девушка стала ведущей программы "Бабий бунт" и собрала первый сольный концерт. В итоге звезду реалити-шоу даже назвали «Прорывом 2017 года». Но уже тогда поклонники просили теледиву быть чуть менее усерднее, переживая за ее здоровье. Дело в том, что в начале года Бузовой уже требовалась помощь врачей, когда организм также дал сбой из-за переутомления.

«Пусть вас единицы (как в очередной раз я убедилась), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку … Еще раз понимаю, что настоящие друзья именно те, кто и в горе, и в радости рядом… Берегите себя, самое главное в жизни — Здоровье», — позднее поблагодарила свою армию поклонников за проявление заботы звезда.

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Во вторых, 30-летний футболист, похоже, собирается в очередной раз стать отцом(от первого брака у него растёт дочь Ангелина). СМИ сообщили о том, что 23-летняя Костенко находится в положении. Не так давно пара призналась, что хочет много детей. В одном из интервью Дмитрий и Настя рассказали, что готовы стать родителями, но на повестке дня вопрос не стоит - не в ближайший год точно. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. (подробности)