Регина Тодоренко показала нового бойфренда

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:10:58+03:00

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В конце ноября 2017 года Регина Тодоренко объявила, что больше не является ведущей тревел-шоу «Орел и решка», но ее ждет в будущем много другого нового и необычного. И действительно, спустя две недели девушка улетела в Лос-Анджелес, где начала учиться в киношколе. Такой резкий жизненный поворот, добавьте сюда еще расставание с возлюбленным Никитой Трякиным, восхитил поклонников. Однако, несмотря на сильную загруженность, красавица нашла время, чтобы побывать на праздниках у родных в Одессе и в это же время опубликовала фото в своем инстаграме, на которой она запечатлена с мужчиной. И судя по стикеру «сердце», которое может символизировать только любовь, можно сделать вывод, что сердце Тодоренко вновь занято. Правда, похоже, о своих чувствах она не готова рассказать пока всем, поэтому фото она опубликовала только в ограниченном доступе только для близких друзей, а самого возлюбленного не стала отмечать на снимке. Мол, кто знает, тот и так поймет.

Фото: reginatodorenko / Instagram

Будем надеяться, эти отношения принесут красавице- ведущей счастья, и они выдержат испытания разлукой. Ведь роман с прежним бойфрендом Никитой Трякиным не сложился именно из-за того, что Тодоренко буквально жила в путешествиях и пара не заметила, как стала больше друзьями, чем любимыми друг для друга.

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На фоне новостей о том, что Регина Тодоренко покидает проект «Орел и решка»совсем неожиданно прозвучало признание телеведущей, что с работой у нее все в порядке, а вот в личной жизни случились большие перемены. Так, недавно она рассталась со своим любимым- продюсером Никитой Трякиным. Об этом Регина рассказала украинским СМИ в онлайн-эфире, отметив, что решение о расставании было обоюдным, стоило ей слез, но трудный период уже позади. А кольцо, которое она носит на безымянном пальце, не более, чем украшение. (подробности)