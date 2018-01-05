2018-01-05T15:10:58+03:00
Звезды

Светлана Бондарчук с молодым любовником улетела на Бали

Влюбленные проводят каникулы на индонезийском острове
Ольга АНТОНОВА
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Светлана Бондарчук призналась, что просто не умеет быть однаСветлана Бондарчук призналась, что просто не умеет быть однаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В прошлом году в интервью журналу Tatler Светлана Бондарчук призналась, что просто не умеет быть одна.

«Очень хочется жить одной общей жизнью, делить пополам и события, и впечатления, и малое, и большое…Долгое время у нас так с Федором и было, а потом утратилось, ушло… Например, совместные путешествия – это банально, но мне нужно», - рассказала тогда бывшая супруга Бондарчука, а перед Новым годом в ее инстаграме появились фото с отдыха на Бали. В Куту она улетела вместе со своим новым возлюбленным, галеристом и фотографом Сергеем Табуновым, который младше светской дивы на 14 лет. Пара недавно объявила о своем романе, хотя судя по фотографиям в микроблогам обоих, они и раньше не стремились его скрывать.

На личных страничках пара публиковала много совместных фото, пара часто бывала вместе на светских мероприятиях, кроме того, у них общая компания, в которой они проводят выходные и праздники. Но на Новый год влюбленные все же решили улететь одни. Сняли бунгало на берегу океана и наслаждаются тишиной и теплом. Только спустя неделю к паре присоединилась близкая подруга Бондарчук – Надежда Оболенцева, которая прилетает сюда посерфить каждый сезон.

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И снова Бали
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Надо отметить, что это не первое совместное путешествие пары Бондарчук и Табунова. Они уже были вместе на острове миллионеров Сент-Бартсе, в Японии, улетали на уикенд в Италию и во Францию. Так что получается, мечта Бондарчук о совместных путешествиях с любимым очень быстро сбылась.

"Очень рад за Свету и Серёжу, прекрасная пара. Я всегда восхищаюсь, когда зарождаются новые отношения, ведь большинство людей по жизни одинокие и мечтают найти вторую половинку", - заявил чуть ранее продюсер Михаил Друян.

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