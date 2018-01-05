2018-01-05T17:15:57+03:00
Звезды

Продолжаем отдыхать: Михайлов и Лобода - в музеях, Козловский и Нюша - в горах

Где звезды приходят в себя после трудового года
Кира БУЛЫЧЕВА
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На Бали коротает время Светлана БондарчукНа Бали коротает время Светлана БондарчукФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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2017-й год утомил наших артистов так, что практически весь наш бомонд в полном составе уехал из столицы. Смотрим, какие направления выбрали наши артисты.

Ольга Бузова отправилась лечить простуду на пляж в Дубаи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Бузова отправилась лечить простуду на пляж в ДубаиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конечно же, многих потянуло в тепло. ГлюкОzа выбрала не совсем привычный звёздный маршрут - певица загорает в Гоа (Индия).

ГлюкОzа выбрала не совсем привычный звёздный маршрут - певица загорает в Гоа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ГлюкОzа выбрала не совсем привычный звёздный маршрут - певица загорает в ГоаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Бали со своим новым парнем и друзьями коротает время Светлана Бондарчук.

На Тенерифе заниматься любимым серфингом отправился Рома Зверь с супругой и детишками.

Ани Лорак с супругом и дочкой Соней отдыхают в Мексике - ходят в аквапарк и релаксируют на пляжах.

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Всех с новым годом! #2018 #happynewyear #вчтк #alleneedislove
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Стас Михайлов с семьей заглянул в ОАЭ, где сходил в Лувр. Как и Светлана Лобода, которая, находясь на отдыхе в Абу-Даби, сходила также в недавно открытый филиал парижского Лувра - насладиться местными красотами.

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The Louvre
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А Тимур Родригез отправился в Таиланд, где проводит время в компании попугаев гекконов и прочей местной живности.

На европейских горнолыжных курортах - аншлаг из «наших людей». Тут и Нюша со своим супругом, Игорем Сивовым.

trodriguezzztrodriguezzz
Чувствую себя, как Эйс Вентура! Шлём всем горячий привет из Тайланда! И, каждый на своём языке, поздравляем всех с наступившим Новым Годом! Понимаю, что это жаркое фото без фильтров может испортить многим настроение, но мы, напротив, хотим вам его поднять! Или, как минимум, вызвать вашу праздничную улыбку!) #2018 #aceventura #beingaceventura #happynewyear #thailand #тай #тайланд #эйсвентура #новыйгод #сновымгодом
20888 отметок «Нравится»122 комментариевInstagram
Тут и Нюша со своим супругом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут и Нюша со своим супругомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И Олеся Судзиловская, которая во Франции пытается по человечески покататься, но из-за неудачной погоды пока не получается до конца получить удовольствие. Но актриса не сдаётся: «Погода испортилась, но настроение - нет!».

olesya_sudzilovskayaolesya_sudzilovskaya
Вообще лучше бы мама никогда никуда не уходила.)) #олесясудзиловская #актриса #майкдзебаньсудзиловский #olesyasudzilovskaya #acrtess #mountains #каникулы #зима #горы #france
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Даже Данила Козловский приехал в отдаленный заснеженный уголок. Артист поделился фотографией, на которой он несёт за стол романтичный набор: шампанское и два бокала: - «Взял попонтоваться с соседнего стола» - пошутил артист.

danilakozlovskydanilakozlovsky
Взял бутылку с соседнего стола попантоваться
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А некоторые просто заехали ненадолго в европейские города. Алика Смехова, например, отправилась с сыном в Берлин. Рената Литвинова отправилась в излюбленный Париж, где у неё небольшая квартирка в хорошем районе. А вот Марина Александровна выбрала для отдыха Японию.

mar_alexandrovamar_alexandrova
Настроение золотое #japan #vacation
8943 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

Ну и традиционный «штатовский» десант. В Америке уже и семейство Игоря Крутого, и Игорь Николаев с супругой. Многие еще подтянутся в течение месяца. А пока Филипп с Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым отправились в кинотеатр в Майами:

- Сегодня у нас культурно-развлекательная вечерняя Программа. Премьера замечательного фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Заком Эфроном. Очень рекомендуем!

Старые друзья решили пойти в обычный кинотеатр, и, как простые визитеры, набрали полные руки еды - попкорн, сладости, кофе, напитки - чтобы получить конкретное удовольствие от просмотра.

В России остался Максим Галкин с супругой и детишками. Анна Семенович, Наташа Королева и Анастасия Волочкова, несмотря на то, что пока в столице, находят себе правильные развлечения - девушки ходят в бани (каждая в свою), где из них выбивают всю усталость, скопившуюся за год.

Девушки находят правильные развлечения - ходят в бани Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушки находят правильные развлечения - ходят в баниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Шнуров выступил на Livefest в Сочи. Но вот кататься не стал. В отличие от Олега Газманова, который уже который день радостно бороздит на лыжах местные трассы.

shnurovsshnurovs
В Питере уже пить как-то хватит. Жизнь состоит из многоточий. На балконе алконавт в халате, Очи продирал в курортном Сочи. С видом и помятым и побитым, Как Леонтьев, или как Кай Метов. Как, да и зачем он здесь с визитом? Не найти пока ему ответов.
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