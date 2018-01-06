Рожденственские гадания звезд: Анастасия Макеева увидела мужа в стакане, а Алла Духова нашла его по туфельке

6 Янв. 2018 2018-01-05T16:10:31+03:00

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Анастасия Макеева, актриса:

- Каждая девушка так или иначе верит в магию. Мы раньше с подругами всегда принимали участие в святочных гаданиях. Брали обыкновенный стакан с гладкими стенками (без рисунка и шлифовки), наливали в него воду чуть меньше половины и опускали на дно предварительно почищенное обручальное кольцо. Пристально вглядываясь в самый центр кольца, можно увидеть суженого. Только чтобы его разглядеть, смотреть в кольцо надо довольно долго. Я увидела длинноволосого юношу. Теперь я понимаю, что мне тогда показался образ супруга Глеба.

Надежда Ручка, одна из солисток группы «Блестящие» :

- Я училась в выпускном классе. Мы с подружками решили на Рождество погадать. Вычитали в журнале очень простой способ. Берутся несколько чашек, по числу гадающих. В чашки кладутся кольцо, лук, хлеб, монета, сахар, соль, в одну наливается немного воды. Потом каждый гадающий с закрытыми глазами выбирает себе чашку. Мне достался сахар – это означает радость и веселье в ближайшее время. Вскоре после этого меня пригласили на всеукраинский конкурс красоты, который я выиграла, а после этого сразу же я поехала в Москву на съемки в музыкальном клипе. Вот и судите сами: сбылось или нет рождественское предсказание.

Надежда РучкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Осипова, одна из солисток группы «Блестящие»:

- Думаю, что нет ни одной девушки, которая никогда в жизни не гадала в Рождество на жениха. И я – не исключение. Пару лет назад мы с моей подругой решили погадать на женихов - по старинке, как это делали наши прабабушки. Мы отмечали праздник в кафе и ровно в полночь вышли на улицу и спросили у первых встретившихся мужчин их имена. По преданию, как зовут мужчину – такое имя и у твоего будущего суженого. Нам встретились Иван и Михаил. Справедливости ради, скажу, что любимых мы встретили. Но имена у них были совершенно другие.

Анастасия ОсиповаФото: Аца КОШТЭ

Анна Дубовицкая, певица:

- Честно сказать, я никогда серьезно к гаданиям не относилась. Но однажды на Рождество мы были на гастролях в Костроме. Там же встречали праздник и попали на народные гуляния. Люди вокруг гадали, мы с девчонками тоже решили. Гадали на колечке – на замужество. И вот мне нагадали, что я скоро выйду замуж. Через полгода я надела свадебное платье! Невероятно – но факт.

Анна ДубовицкаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Духова, руководитель балета «Todes»:

- Гадать на Рождество - наша семейная традиция. Как-то так повелось с детства, мы с сестрой гадали, еще будучи маленькими девчонками. Конечно, мало что сбывалось по-серьезному. Но дело же в том, что сбудется-не сбудется, а в самом действе, каком-то сказочном волшебстве. Однажды рождественское предсказание исполнилось по-настоящему. Мы гадали по туфельке. Сняли туфли с левой ноги и через плечо бросили ее вперед носком. Куда носок повернется, оттуда и надо ждать сватов. Если же носок смотрит в сторону хозяйки туфли, то в следующем году свадьбы ей ждать не стоит. Моя туфелька упала как надо, уже не помню в какую сторону носком, но точно не в мою. Через некоторое время я получила предложение о замужестве.

Алла ДуховаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катя Лель, певица:

- Как-то мама рассказывала, что ей папа привиделся во сне. А гадала она так. Ставится тарелка у изголовья, из двух карандашей и спичек на ней выкладывается мостик. На ночь надо съесть что-то соленое, чтобы потом пить хотелось. Ложитесь спать и загадываете: «Кто переведет через мостик и даст напиться?» Я тоже попобовала так погадать. И увидела мужчину с темными длинными волосами, уходящего вдаль. Лица не разобрала, но образ остался в памяти. И вот у моего мужа Игоря как раз такие волосы.

Катя ЛельФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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