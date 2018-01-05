2018-01-05T15:18:51+03:00
Звезды

51-летняя Холли Берри отметила Новый год на пляже, выложив фантастический снимок в бикини

Голливудская актриса и мама двоих детей в прекрасной форме [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Холли Берри в отличной форме.Холли Берри в отличной форме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Холли Берри в 51 год остается одной из прекраснейших актрис Голливуда. Праздники звезда отмечает на пляже в бикини – и делится с поклонниками красивыми отпускными снимками. Актриса сфотографировалась в купальнике, продемонстрировав потрясающую фигуру, которой могут позавидовать девушки вдвое моложе Холли.

- Иду за тобой, 2018-й, - подписала свой снимок артистка.

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Холли сидит на строгой диете и не пренебрегает услугами пластических хирургов – хотя и упорно это отрицает.

- У меня диабет второго типа, поэтому я вынуждена круглый год следить за тем, что ем, - рассказывала актриса в одном из интервью - Я также занимаюсь спортом три раза в неделю, иногда и больше. Очень люблю кардиотренировки - они полезны для сердца, и еще я делаю упражнения с легким весом.

Актриса поделилась в Инстаграме зажигательным видео, продемонстрировав стройную фигуру.

Актриса поделилась в Инстаграме зажигательным видео, продемонстрировав стройную фигуру.

На снимке Холли позирует в одиночестве – что только подтверждает новость о том, что накануне Нового года она рассталась с бойфрендом. Актриса встречалась с парнем на 16 лет моложе нее. Избранником актрисы стал 35-летний британский хип-хоп продюсер Александр Гранд, известный под псевдонимом Алекс Да Кид. Пара начала встречаться летом, их отношения развивались стремительно. Уже в сентябре влюбленные начали публиковать совместные снимки в Инстаграме. А в ноябре пара провела романтический отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где Холли и Алекс отметили День Благодарения. Однако в середине декабря западные таблоиды сообщили, что Берри и Да Кид расстались, и что Алекса уже видели в компании другой девушки. Холли по этому поводу хранила молчание и никак не комментировала их разрыв.

Роман Холли Берри с 35-летним музыкантом Алексом Да Кидом продлился несколько месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Холли Берри с 35-летним музыкантом Алексом Да Кидом продлился несколько месяцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, У Холли Берри двое детей от разных отцов: дочку Налу актриса родила девять лет назад от канадского манекенщика Габриэля Обри. Второй ребенок – сын Матео - появился на свет четыре года назад в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала звезда.

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