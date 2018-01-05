Страховщики, бухгалтеры и юристы: кому грозит потеря работы в 2018 году

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:18:53+03:00

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Эксперты портала Superjob сделали невеселый прогноз, кто может остаться без работы в следующем году. В «зону риска» попали: операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, модераторы и юристы низкой квалификации. Причина у всех одна и та же – в мире продолжается автоматизация рутинных процессов. Некоторые профессиональные навыки человека легче, да и дешевле заменить компьютерной программой.

Честно говоря, войной «умных» технологий против человека нас пугают уже давно. И прогнозы выдают самые смелые. Согласно свежему отчету консалтинговой компании McKinsey, в результате механизации к 2030 году без работы останутся от 75 до 375 млн людей. В России уступить свои места бездушным машинам придется 10 млн человек. Однако пока – это всего лишь предположения. Технический прогресс идет не такими большими темпами, как хотелось бы. К тому же, затраты на внедрение новых компьютерных программ, их наладку и обслуживание пока сопоставимы с расходами на содержание штатных работников. Так что массовых сокращений в ближайшем будущем не стоит ожидать.

Другая сфера, которую в 2018 может ждать фиаско – криптовалюта. Эксперты Superjob предупредили о грядущих сокращениях специалистов, обслуживающих «криптопузырь». Особенно, если он все-таки лопнет.

Кто точно не останется без работы в 2018 – так это работники сферы торговли и ресторанного бизнеса. А также курьеры и водители. Автоматизация в этих сферах происходит очень медленно. А спрос на сотрудников, наоборот, высок.