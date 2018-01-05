ФБР начало расследование против Хиллари Клинтон

5 Янв. 2018 2018-01-05T22:01:25+03:00

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Новый 2018 год начался для экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с дурных вестей. Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло новое дело против 70-летней женщины-политика.

Надо сказать, компетентные органы интересуются ею уже не первый раз. Напомним, осенью 2016 года за 11 дней до выборов президента Америки (где наряду с Дональдом Трампом участвовала и Хиллари) ФБР возобновило давнее дело о разглашении госпожой Клинтон государственной тайны (это произошло, когда в должности госсекретаря США та «забыла» об инструкциях по кибербезопасности, благодаря чему хакеры смогли украсть тысячи сообщений из её служебной переписки по электронной почте). То расследование тихо спустили на тормозах — а Хиллари, как считается, «в благодарность» признала победу Трампа на выборах и отказалась от мысли вывести своих сторонников на массовые протесты…

И вот — новая напасть. В течение года ФБР собирало материалы о деятельности Фонда Клинтонов — благотворительной организации, созданной Хиллари и её супругом, тогдашним президентом Биллом Клинтоном, ещё в 1997 году. По версии следствия, чета политиков использовала собственный фонд как коррупционную кормушку: например, на рубеже 2010-х годов в течение ряда лет правительство Катара «жертвовало» в фонд по несколько миллионов долларов, а Хиллари, как раз тогда занимавшая должность госсекретаря США, вполне могла отстаивать на этом посту интересы не только Америки, но и ближневосточного эмирата.

В то же время сами представители фонда утверждают, что занимаются лишь благотворительностью и связывают активность спецслужб с «политической местью» со стороны администрации нового президента.

Единственная проблема — сообщается обо всём этом неофициально, через «близкие к следствию анонимные источники» от издания The Hill. Так что, возможно, как и в случае с предыдущим расследованием, нынешнее так же благополучно сойдёт на нет.