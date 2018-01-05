2018-01-05T18:59:02+03:00
Спорт

Состав российской хоккейной сборной на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан назовут 25 января

Три команды станут соперниками нашей команды в товарищеских играх
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты российской сборной проведут три игры перед Олимпиадой.Хоккеисты российской сборной проведут три игры перед Олимпиадой.Фото: REUTERS
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В пятницу, 5 января, был официально утвержден план подготовки хоккеистов сборной России к Олимпиаде 2018 года. На этом турнире наши выступят под "маркой" "Олимпийских атлетов России". Начнется же все 25 января - тренерский штаб нашей команды назовет состав на олимпийский турнир. Замены в составе, начиная с этой даты, будут возможны только в случае травм хоккеистов.

Далее, 27 января наши соберутся на тренировочной базе в подмосковном Новогорске. После этого 8 дней хоккеистам предстоят занятия в тренажерном зале и на льду. Как ожидается, в это время наши проведут два товарищеских матча.

30 января соперником российской команды станет сборная Беларуси. А 4 февраля нашим предстоит товарищеский матч против "Спартака".

5 февраля у нас - вылет с Южную Корею. Команда Олега Знарка продолжит подготовку к городе Ан Янг. И уже 10 февраля - последняя контрольная перед стартом турнира против сборной Южной Кореи. И уже 11 февраля у нашей команды - переезд в олимпийскую деревню в город Каннын.

После чего и начнется олимпийский турнир. На групповом этапе нас ожидают три матча:

14 февраля, 15:10 (мск), Словакия — Россия

16 февраля, 10:40 (мск), Россия — Словения

17 февраля, 15:10 (мск), Россия — США.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.

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