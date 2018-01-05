2018-01-05T20:11:06+03:00
Спорт

Российский конькобежец Денис Юсков выиграл чемпионат Европы, опередив голландцев

Наш спортсмен победил на дистанции 1 500 метров в Коломне
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Юсков.Денис Юсков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В подмосковной Коломне в пятницу, 5 января, были разыграны медали на чемпионате Европы по конькобежному спорту на дистанции в 1 500 метров. На старт вышли мужчины и победу в этом виде программы одержал россиянин Денис Юсков.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 44,53 секунды, опередив голландских спортсменов. Второе место досталось Томасу Кролу - 1 минута 45,20, а третье - у еще одного конькобежца из Нидерландов Куна Вервея, который финишировал с результатом 1 минута 46,40 секунды.

Помимо Юскова, в этом виде программы приняли участие и другие спортсмены из России - Сергей Грязцов занял 5 место (1 минута 46,72 секунды), а Даниил Синицын - 11 позицию (1 минута 49,42 секунды).

Для сборной России победа Дениса Юскова стала первой на домашнем чемпионате Европы и четвертой медалью на турнире. До этого вторыми были Ангелина Голикова (500 метров), Екатерина Шихова (1 500 метров), а третьим на дистанции 500 метров стал Павел Кулижников.

Денис Юсков - рекордсмен мира на дистанции 1 500 метров и трехкратный чемпион мира в этом виде программы. Однако же, его участие в грядущей Олимпиаде 2018 в Пхенчхане пока что под угрозой из-за ряда требований МОК. В частности, отсутствие допинг-случаев в карьере. А Юсков однажды уже отбывал дисквалификацию из-за неодозначного обвинения.

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