2018-01-05T23:38:36+03:00
Звезды

Семейный выход: Пугачева и Галкин сводили детей на шоу «Руслан и Людмила»

В антракте 4-летние двойняшки пообщались с Татьяной Навкой [фото, видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Алла Пугачева и Максим Галкин на мюзикле Татьяны Навки.Алла Пугачева и Максим Галкин на мюзикле Татьяны Навки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Недавно, рассказывая журналистам о своих младших детях, Алла Пугачева призналась, что мечтает выйти с ними в свет. Мол, пока Гарри и Лиза слишком малы для светских раутов.

- У Гарри и Лизы хорошие нянечки, которые занимаются с ними, учат их рисовать, считать, писать, - поведала Алла Борисовна. - И я стараюсь организовывать детей. Но строго с ними нельзя. Только с любовью! Сейчас купаюсь в этой теплой, детской энергии. Они дают мне силы держаться на плаву. Хочу дожить до того, как им будет 13 лет, и выйти с ними в свет.

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@maxgalkinru о мюзикле #русланилюдмила! Спасибо за такие приятные слова!
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Мечта Аллы Борисовны исполнилась чуть раньше, чем она рассчитывала. Пусть пока не на светское мероприятие, а на детскую ёлку семейство Галкиных выбралось в полном составе. Вместе со своими 4-летними двойняшками Гарри и Лизой звездные родители посетили ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила». По словам Максима Галкина, шоу понравилось всей семье.

Гарри и Лиза пришли с родителями на представление.

Гарри и Лиза пришли с родителями на представление.

В антракте дети пообщались с исполнительней роли Людмилы Татьяной Навкой. Гарри рассказал олимпийской чемпионке, что знает стихотворение про Лукоморье. А Лиза Галкина сразу узнала в Татьяне маму своей подруги Нади Песковой.

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Наши дорогие гости! Спасибо что пришли #мегаспорт #русланилюдмила #навкашоу
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- Я вас по штанам узнала, - поделилась с Навкой Лиза Галкина.

Татьяна Навка и Лиза.

Татьяна Навка и Лиза.

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